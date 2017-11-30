Прыгнувших из горящего дома в Москве детей поймали растянутым одеялом

Трое детей, спасаясь от пожара в жилом доме на востоке Москвы, выпрыгнули из окна четвертого этажа и упали на растянутое соседями одеяло.

«До прибытия пожарных трое детей прыгнули с четвертого этажа на растянутое жителями дома одеяло. Пострадавшие госпитализированы», – цитирует РИА Новости представителя столичного главка МЧС России.

Одного из детей доставили в больницу медицинским вертолетом.

Информация о возгорании в доме №12 по Свободному проспекту поступила в 16.13 мск. «Уже через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на общей площади около 12 кв.м», – сообщает МЧС Москвы в Twitter.

В 16.38 пожар был ликвидирован, с верхних этажей дома спасли одного человека.

Дети оставались дома одни, когда в квартире начался пожар, сообщает Telegram-канал Mash. Они не могли выбежать из квартиры, поскольку путь к входной двери был отрезан огнем.

Услышав крики о помощи, под окнами собрались местные жители. Один из мужчин принес из дома одеяло, и соседи растянули его прямо под окнами. Спасаясь от пожара, дети один за другим спрыгнули вниз и упали на одеяло.



Сейчас все три девочки находятся в больнице на осмотре у врача, у них диагностировано отравление угарным газом. Жизни детей ничего не угрожает.