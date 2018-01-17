Минфин поддержал использование крипторубля для трансграничных расчетов

Министерство финансов поддерживает идею использования крипторубля в трансграничных расчетах, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев на полях Гайдаровского форума.

«Вопрос, на котором стоит сейчас сфокусироваться, это использование электронных денег, крипторубля в трансграничных расчетах. Расчеты с нашими ведущими торговыми партнерами, хотя бы странами бывшего СССР, могли бы производиться не в иностранной валюте, а в электронных рублях», – цитирует Моисеева ТАСС.

В конце декабря Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при ведомстве заявил, что создавать в России крипторубль нецелесообразно.

В октябре вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что у него «нет уверенности, что именно крипторубль как средство расчета нужен». В августе вице-премьер Игорь Шувалов причислил себя к сторонникам криптовалют и высказался за создание крипторубля. В июне ЦБ решил разрабатывать национальную криптовалюту.