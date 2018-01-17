В Турции началось строительство приемного терминала «Турецкого потока»

В районе населенного пункта Кыйыкей на побережье Черного моря европейской части Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток», сообщила дочерняя компания Газпрома South Stream Transport.

«В рамках реализации проекта «Турецкий поток» 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкей», – приводит РИА «Новости» заявление компании.

В декабре сообщалось, что Газпром уложил более 600 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам. Анкара заявляла, что строительство «Турецкого потока» идет с опережением темпов. Ранее сообщалось о завершении строительства российской части газопровода.

К строительству морского участка газопровода Газпром приступил в мае. Первая нитка, как ожидается, будет введена в строй в марте 2018 года, она предназначена для потребителей в Турции. Вторая ветка, которая нужна странам Южной и Юго-Восточной Европы, будет введена в строй в 2019 году.