Греф сравнил отношения государства и стартапов с воспитанием детей

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме, раскритиковал жесткое регулирование стартапов и субъектов цифровой экономики, сравнив это со строгим воспитанием детей.

«Я вспомнил хорошую фразу одного из выдающихся педагогов, который сказал: если вы строгие родители и очень много усилий прикладываете к жесткому воспитанию своих детей, будьте готовы к тому, что вы воспитываете самых изворотливых лгунов в мире. Человек все равно будет делать то, что он будет делать. Он научится докладывать тебе то, что ты хочешь услышать. А уж государство с маленькими стартапами, с огромным количеством субъектов – если мы дорегулируем до того, что им перестанет быть комфортно работать – они уйдут в другие юрисдикции, к сожалению. И нужно здесь на очень-очень мягких лапках создавать всю инфраструктуру», – сказал Греф.

По его словам, роль государства в процессе создания цифровой экономики – гигантская, поэтому очень важно выбрать модель взаимоотношений между государством и субъектами. «Монополизировать какую-то функцию, добавить туда деньги – мне кажется, это плохая модель. Регулирование и ужесточение регулирования – плохая модель», – добавил он, передает ТАСС.

Кроме того, Греф выступил против запрета криптовалюты и призвал проявить толерантность и терпение при их регулировании. «Прежде чем пытаться регулировать, не нужно спешить, а нужно поддерживать нормальный фон вокруг технологии блокчейн и криптовалют. Нужно объяснять людям, что это не средство накопления, это очень опасная история, как лотерея или казино – пока. Но ни в коем случае нельзя это запрещать, за криптовалютой рождается гигантская новая технология, которую пока никто не в состоянии осознать», – сказал он.

Также Греф предложил государству передать цифровизацию госуслуг на аутсорсинг. «Мы говорим: госуслуги. 48 государственных услуг – это 80% услуг, которыми пользуются люди. Отдайте эти 48 услуг на аутсорсинг, на цифровизацию бизнесу. Я готов, чтобы это был не Сбербанк, пусть это будет кто угодно. Всем тем, кто готов взяться бесплатно за эту работу – а мы в том числе готовы взяться бесплатно за эту работу – и вы в короткий срок преобразуете государство. Государство увидит граждан – граждане получат сервис», – сказал он.

Греф упомянул бестселлер «Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания» Эндрю Гроува. «Сегодня люди, которые несут большую ответственность, не важно – это лидеры государства, я им вообще не завидую, лидеры крупных компаний, в шкуре которого я нахожусь, – это во многом паранойя, паранойя боязни этого конца, потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец, и ты войдешь в историю компании – в моем случае это 176-летняя история (Сбербанка) – как человек, который приблизил этот конец», – сказал Греф.

«Поэтому это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь лучше, быстрее, чтобы компания находилась в авангарде, а не в хвосте», – отметил глава Сбербанка, передает РИА «Новости».

Он признал, что банк не успевает за всеми трендами, но это и не нужно. «Могу сказать, что я поднял руки в понимании того, что мы не сможем успеть за всеми трендами. (…) Это всегда субъективная вещь, сложно померить прогресс, прогресс снаружи, прогресс внутри», – добавил он.

Ключевое качество менеджера и компании, по его словам, – это коллаборация, сотрудничество, умение слышать клиентов, конкурентов и партнеров, а также тех людей, кто ломает тренды.