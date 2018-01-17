ФСВТС: Россия не разрешала Венгрии реэкспорт МиГ-29

Будапешт не обращался к российской стороне за разрешением на реэкспорт 23 выставленных на аукцион истребителей МиГ-29, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Заявки на участие в аукционе заинтересованные стороны подавали с 14 по 16 ноября, а итоговая сделка должна получить одобрение России.

Однако вопрос реэкспорта не согласовывался с Будапештом «из-за отсутствия официального обращения венгерской стороны», передает слова Пунчука РИА «Новости».

Он добавил, что были «обращения частных фирм», но «конечных пользователей они не указывают».

Ранее британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis сообщило, что Венгрия выставила на аукцион 23 списанных военных самолета МиГ-29 советского и российского производства, стартовая цена которых составляет 18 млн долларов.

Также на аукцион выставлены 20 двигателей к истребителям этого типа, более 1 тыс. запчастей и некоторое количество ракет, которые способны нести МиГ-29.