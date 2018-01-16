Франция выступила против экстерриториальности санкций США

Париж не приемлет американский принцип экстерриториальности при введении санкций против каких-либо стран, заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.

«Мы не приемлем экстерриториальный характер санкций США», – передает ТАСС.

По ее словам, интересы всех европейцев и французов в их числе должны быть защищены.

В декабре министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также заявил, что Париж не одобряет экстерриториальные санкции США, которые приводят к трудностям в отношениях с Россией.