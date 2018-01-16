В США разоблачили «побеждавшего в туалетных кабинках» марафонца

Организаторы марафона в американской Аризоне дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за то, что он приписывал себе круги, скрываясь в кабинке биотуалета.

Как рассказали организаторы ультрамарафона, Эгню после того, как пробегал очередной круг, возвращался на старт, проводил в биотуалете семь минут, после чего финишировал, приписывая себе незаслуженные километры, передает РИА «Новости».

В ходе расследования были обнаружены свидетели мошенничества спортсмена.

После того, как жульничество было раскрыто, были пересмотрены другие результаты Эгню, в том числе победа в двухсуточном марафоне в 2014-15 годах, в ходе которого спортсмен преодолел 88,5 километров, причем семь последних часов супермарафона он просто не бежал.

Победителем марафонов Across the Year считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24, 48 и 72 часа или за шесть дней.

Напомним, ранее японский каноист Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован местным антидопинговым агентством на восемь лет за то, что подсыпал сопернику запрещенный препарат, в результате чего тот был отстранен от соревнований.