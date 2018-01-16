Глава Якутии поручил разобраться в переписке главы местного минспорта и бизнесмена

Глава Якутии Егор Борисов поручил разобраться в ситуации, возникшей из-за интернет-переписки министра спорта Якутии Георгия Балакшина с местным предпринимателем Александром Яковлевым (Нюрбинским), где последний обвинил чиновника в махинациях с землей.

Борисов добавил, что «при необходимости будет подключена прокуратура», передает РИА «Новости».

По сообщениям местных СМИ, бизнесмен обвинил министра в неких махинациях с землей на территории Якутска и указал ему на нечестное поведение при ведении дел.

Информация распространилась через соцсети и вызвала широкий общественный резонанс в Якутии.