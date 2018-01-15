Представлен новый тип платежной карты

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16 января, вторник  |  Последнее обновление — 05:13  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
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Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Первое, что сделала Меркель после выборов, – переставила фигуры на шахматной доске. И все бы ничего, но канцлерин заигралась и не учла, что партии и их члены не совсем марионетки и тоже имеют свои интересы. Подробности...

Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Представлен новый тип платежной карты

          15 января 2018, 18:33

          Текст: Сергей Гурьянов

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          На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе американские компании Visa и Dynamics представили новую платежную карту Wallet Card.

          В отличии от стандартной банковской карты у Wallet Card есть функция подключения нескольких карт. Для переключения между ними и отображения информации по счету у карты есть встроенный цифровой дисплей, сообщает «Коммерсант».

          В случае, если пользователь заметил признаки подозрительных транзакций, он может нажать специальную кнопку.

          Кроме того, у Wallet Card есть также батарея с автоматической подзарядкой во время транзакций.

          Выпуск карт запланирован на начало этого года.


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