Представлен новый тип платежной карты

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе американские компании Visa и Dynamics представили новую платежную карту Wallet Card.

В отличии от стандартной банковской карты у Wallet Card есть функция подключения нескольких карт. Для переключения между ними и отображения информации по счету у карты есть встроенный цифровой дисплей, сообщает «Коммерсант».

В случае, если пользователь заметил признаки подозрительных транзакций, он может нажать специальную кнопку.

Кроме того, у Wallet Card есть также батарея с автоматической подзарядкой во время транзакций.

Выпуск карт запланирован на начало этого года.