У президента Мексики возникли проблемы со зрением после церемонии открытия авиацентра

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратился к врачам из-за возникших проблем со зрением, начавшихся после церемонии открытия национального центра авиационных технологий в штате Керетаро.

«По окончании открытия и вручения премий в области науки и технологий в Колоне, штат Керетаро, президент Энрике Пенья Ньето и другие присутствовавшие на церемонии получили сильное раздражение глаз, что потребовало медицинского вмешательства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы мексиканского лидера, не уточнившей, что именно привело к ухудшению зрения.

Сообщается, что некоторым пострадавшим был предоставлен отдых, сам президент работает в своем обычном графике.

Минздрав Мексики приступил к расследованию причин инцидента.