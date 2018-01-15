Модель оценки надежности ядерного оружия отрабатывали на кондиционере

Ученые Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отрабатывали на кондиционере перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения РВСН на основе самообучающейся нейросети, говорится в тезисах доклада, подготовленного к «Королевским чтениям».

Предполагается, что нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем, передает РИА «Новости».

«Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер (одной из известных марок)», – говорится в тезисах доклада, опубликованных на сайте «Королевских чтений».

По словам разработчиков, «адекватность модели подтверждена натурным экспериментом», модель на основе этой сети можно применять к вооружению, военной и специальной технике, используемой в РВСН.

Напомним, в конце прошлого года Минобороны показало новый комплекс Военной академии РВСН им. Петра Великого.