Семья убитого на границе с Абхазией грузина подала в ЕСПЧ иск против России

Грузинские юристы подали в Европейский суд по правам человека иск против России от имени родственников гражданина Грузии, убитого в 2016 году на грузино-абхазской границе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Обвиняемого Грузией в убийстве абхазского пограничника Рашида Канджиоглы суд в Зугдиди ранее приговорил заочно к 12 годам лишения свободы, однако Абхазия его не выдает.

Мать убитого Гочи Отхозория Джульетта Чантурия не требует компенсации, но хочет наказания для виновного. Иск подготовлен организациями «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Европейский центр защиты прав человека».

Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией» и возлагает всю ответственность за процессы в бывших автономиях на Москву.

По данным грузинского следствия, 19 мая 2016 года Отхозория на своем автомобиле марки OpelAstra подвез в село Хурча на административной границе двух знакомых, которые собирались перевезти продукты питания на подконтрольную абхазской стороне территорию в село Набакеви Гальского района.

Отхозория перешел мост и направился в сторону Абхазии, чтобы договориться о перевозке продуктов, но к разговору подключились абхазские пограничники, среди них Канджиоглы, разговор перешел в словесную перепалку, и Отхозория повернулся, чтобы вернуться в Хурча.

«В это время за ним с угрозами погнались «пограничники», в том числе вооруженный Рашид Канджиоглы, который догнал Гигу Отхозория через несколько метров и с целью умышленного убийства выстрелил ему в область нижних конечностей и живота... после чего произвел контрольный выстрел в область головы», – утверждает грузинское следствие.

Существует видеозапись данного преступления, которое вызвало в Грузии большой резонанс. Инцидент обсуждался специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, которые регулярно встречаются в Праге.