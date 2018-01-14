В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами

В центре Гданьска «среди бела дня» забросали камнями автомобиль с российскими номерами, сообщила владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова.

«Действие разворачивается аккурат рядом с центральной улицей, напротив пятизвездночного отеля, среди бела дня. Это важно», – написала россиянка на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что вместе со своей мамой и четырехлетней дочерью приехала в Польшу «проветриться на выходные», остановившись в апартаментах в историческом центре города, возле которых припарковали автомобиль «в месте, специально отведенном для этих целей».

«Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!» – написала пострадавшая. В результате в машине было разбито заднее стекло.

По словам Молодцовой, полицейские «крупного туристического центра – Гданьска» приехали быстро, но «потребовали разговаривать только на польском». При этом вместо того, чтобы найти злоумышленников, стражи порядка около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше.

По словам пострадавшей, в это время из дома, из которого на автомобиль бросали камни, «вышли два крепких парня, очень похожих на тех, которых мама увидела в том самом окне (...) и как по команде разошлись в разные стороны».

Ранее в МИД заявили о нежелании Варшавы восстанавливать режим малого приграничного передвижения с Калининградской областью, введенный в июле 2016 года в связи с проведением саммита НАТО.