На выборах президента России может появиться удлиненный бюллетень

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в марте может быть использован удлиненный бюллетень из-за большого количества кандидатов.

«Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек, плюс два самовыдвиженца, и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, – значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день – 16», – рассказала Памфилова в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Памфилова добавила, что не берется утверждать, поместятся ли фамилии всех кандидатов в президенты России на бюллетене форматом в один лист, однако на тот случай, если пройдут регистрацию в качестве кандидатов все, подавшие заявления, в комплексах обработки избирательных бюллетеней предусмотрен длинный двойной лист, передает «Интерфакс».

Напомним, на должность президента России претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.

Выборы состоятся 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

В ночь на субботу Центризбирком России завершил прием документов кандидатов в президенты.