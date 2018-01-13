Американский журнал высмеял Трампа за высказывание о «странах-гадюшниках»

Обложка нового выпуска журнала The New Yorker будет посвящена словам президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках», из которых прибывают мигранты.

Макет обложки выложила на своей странице в Twitter одна из сотрудниц журнала.

На картинке из большой черной дыры выглядывает голова человека, чья прическа схожа с прической Трампа. Рисунок называется «В дыре», его автором стал художник Энтони Руссо.

Выпуск журнала с такой обложкой поступит в продажу 22 января.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». После этого глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

В конгрессе США заговорили об импичменте Трампа из-за этого высказывания.