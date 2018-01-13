США назвали условие применения ядерного оружия

Вашингтон готов использовать ядерное оружие даже в ответ на неядерное нападение, говорится в опубликованной СМИ версии ядерной доктрины США.

В документе говорится, что возможность использования ядерного оружия будет рассматриваться только «при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров», передает ТАСС со ссылкой на Huffington Post.

При этом в число «чрезвычайных обстоятельств» может входить и «существенное неядерное стратегическое нападение», то есть «атаки на гражданское население США», их союзников и партнеров, на гражданскую инфраструктуру данных государств, их ядерные силы, органы командования и управления таковыми. В ответ на удар по объектам предупреждения о нападении США также могут применить ядерное оружие.

В Пентагоне заявили, что ядерное оружие не будет применяться против «неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства в области нераспространения».

Обязательство не использовать ядерное оружие первыми США считают неоправданным. В доктрине говорится, что в вопросе применения ядерного оружия Вашингтон придерживается «определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств».

Также США отказываются снимать с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, поскольку в этом случае МБР шахтного базирования станут уязвимыми, возникнет угроза «нестабильности в сфере сдерживания», считают в Пентагоне.