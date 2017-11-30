Российским полицейским разрешили отдыхать в Киргизии и Таджикистане

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных стран, где можно безопасно отдыхать сотрудникам министерства.

Распоряжение министра от 26 декабря 2017 года определяет список стран, где пребывание сотрудников МВД России, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

«В список, утвержденный распоряжением министра, вошли следующие зарубежные государства: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия», – сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Сообщается, что этим списком можно руководствоваться при рассмотрении рапортов полицейских, заявлений работников системы МВД России о выезде из России во время отпуска.