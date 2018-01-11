Мень назвал сроки снижения ставок по ипотеке до 6%

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил о возможном снижении ставок по ипотеке до 6% к 2022 году.

«Мы будем смотреть, как будут развиваться события, не исключаем, что к завершению программы ипотечные ставки снизятся до 6%», – сказал Мень в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что программа по ипотечному кредитованию для семей с детьми в 6% рассчитана до конца 2022 года.

В конце декабря глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что ставка по ипотеке в районе 6,5% при уровне инфляции в 4% будет достигнута не ранее 2019 года.

В 2017 году ставки по ипотеке впервые в истории России опустились ниже 10%.