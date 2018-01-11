Кремль ответил на опасения в ухудшении экономической ситуации из-за приравнивания МРОТ к ПМ

Опасений, что новые сроки повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) нивелируют позитивные изменения в экономике России, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позитивные события, которые, скажем так, имеющиеся ресурсы позволяют делать это раньше даже того, что было запланировано», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, какие изменения в экономики позволили ускорить приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму.

На вопрос о том, есть ли опасения, что новые сроки повышения МРОТ до ПМ нивелирует позитивные изменения пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.

«Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения они озвучиваются после тщательной проработки», – сказал Песков.



Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года.

Глава российского государства отметил, что ранее эти показатели планировалось уравнять с 2019 года, но из-за «позитивной динамики», сохраняющейся в российской экономике появилась возможность сделать это с 1 мая 2018 года.