В работе мессенджера Telegram произошел сбой

У пользователей мессенджера Telegram возникли проблемы с оперативным получением сообщений.

Сложности возникли с отправкой и получением сообщений: они приходят с задержкой. Проблема возникла не только в мобильном приложении, но и в веб-версии.

В крупных группах Telegram пока не отреагировали на этот сбой, однако в Twitter пишут, что в соцсети не получается загрузить сообщения, к тому же возникли сложности с отправкой файлов и работой чатов.

Начал разочаровывать телеграм в последнее время. Вечные скачки популярности не дают загрузить чаты#Telegram — Алексей Романов (@snyadanak) 11 января 2018 г.

У @telegram проблемы in that country — Сергей Буровцов (@kavabanga_ru) 11 января 2018 г.

Жители других стран тоже фиксируют сбои в работе мессенджера. Об этом пишут пользователи из Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура, сообщает сайт Downdetector.

Напомним, 18 декабря 2017 года возник похожий сбой, создатель соцсети Павел Дуров сообщил, что его причиной стал резко возросший интерес к Telegram.

«Из-за безумного роста в последнее время сообщения доставляются медленнее, чем обычно. Мы решили проблему, с завтрашнего дня все должно быть ок», – написал Дуров в Twitter.

Напомним, накануне Дуров сообщил, что не понимает, почему некоторые СМИ называют Telegram российской социальной сетью: «У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или отделений в этой стране».