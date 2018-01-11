Глава Росгидромета пожаловался на плохую техническую оснащенность

Российские компьютеры, используемые для прогнозирования погоды, имеют вычислительную мощность в разы ниже, чем их зарубежные аналоги, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

Так, например, производительность британского компьютера для метеослужб составляет 16 петафлопс, у швейцарской и французкой метеослужб – 6 петафлопс, у американской – 4 петафлопса, у китайской – 4 петафлопса, но вскоре будет 8.

В то же время для российской метеослужбы сейчас устанавливается компьютер, чья производительность составляет 1,3 петафлопса вместо нынешних 0,3, сказал Яковенко в интервью газете «Коммерсант».

Глава Росгидромета рассказал также о сложностях с буями для исследования параметров океана и атмосферы: «Буй типа «Арго» стоит от 3,5 до 5 млн долларов. Американцы имеют около 3 тыс. буев, то есть они не меньше 10 млрд долларов вложили только в буи. А у нас нет ни одного».

Тем не менее, в России, по словам Яковенко, ведется разработка аппаратов, которые смогут измерять параметры океана на глубине, подниматься на поверхность, исследовать границу океана и атмосферы, передавать данные на метеоспутники, а затем «обнуляться» и начинать цикл заново.