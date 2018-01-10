Москва указала на проблемы с медпомощью россиянам в тюрьмах США

Россиянам в тюрьмах США систематически не оказывают своевременную медпомощь, заявило посольство России.

Посольство сообщило, что «внимательно отслеживает ситуацию с находящимися в заключении в США по безосновательным обвинениям российскими гражданами». В первую очередь, посольство следит за состоянием здоровья россиян.

Как только российские дипломаты узнали о заболевании Бута, они потребовали от руководства тюрьмы «Мэрион» «оказать ему квалифицированную и своевременную помощь», сообщается на сайте посольства. Но помощь «была оказана не сразу», пришлось обращаться к местным властям через Госдеп в связи с «нетерпимой ситуацией».

Отмечается, что состояние Бута стабилизировалось.

«Призываем международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер», – говорится в сообщении.