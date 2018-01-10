ЦИК отказал в регистрации «президенту СССР»

ЦИК не зарегистрировал группу избирателей, поддержавшую выдвижение самопровозглашенного «президента СССР» Тристана Присягина, который не сможет как кандидат продолжить участие в выборах президента России.

«Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Тристана Александровича Присягина, и ее уполномоченных представителей в связи с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов», – цитирует постановление ЦИК РИА «Новости».

Как следует из представленных в ЦИК документов, в собрании группы избирателей для поддержки Присягина приняли участие 137 человек, при том, что по закону в нее должны войти не менее 500 человек.

Также самовыдвиженец не предоставил заверенный нотариусом протокол регистрации членов группы и справки об имуществе и крупных расходах.

Напомним, 7 января сообщалось, что Центризбирком принял документы на выдвижение на выборы президента России от самовыдвиженца Тристана Присягина, провозгласившего себя в интернете «президентом СССР».

Напомним, ЦИК разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам в президенты России: действующему президенту Владимиру Путину, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной, телеведущей Ксении Собчак, психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу «Дом-2», кандидату от Партии социальных реформ Станиславу Полищукуи другим.

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек.