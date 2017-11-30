Главред RT одним словом объяснила, что движет американской истерикой

Главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян считает, что американскими общественными истериями движет не страх, а банальная необразованность.

«Чтобы не участвовать в погромах, некой критической массой общества должен быть прочитан минимальный набор книг. А он не прочитан. Теперь уже и «интеллигенцией», – написала она в своем Telegram-канале в ответ на пост Максима Кононенко.

«Есть прекрасное английское слово, объясняющее все, что там сейчас происходит. От «вмешательства русских в выборы» до обезьянок на худи. Ignorance. Это адская смесь из невежества, нежелания что-либо знать и самодовольной необразованности. На русский ignorance не переводится», – отметила главный редактор RT.

Симоньян приводит в пример несколько случаев, когда СМИ раздувают фейк до отдельной новости. «Пишет вон один «журналист», что Трамп, например, никогда ничего не читает и, возможно, вообще не умеет читать. Ужас не в том, что это, конечно, неправда, а в том, что общество вполне допускает, что такое вообще-то возможно. Заканчивая в 96-м школу в интеллигентной американской Новой Англии, я своими глазами видела, как некоторые мои одноклассники в свои 18-19 читали по слогам и не умели решить пример 16 - 2х5. Не умственно-отсталые, без диагнозов, совершенно нормальные ребята. Теперь они выросли».

Напомним, ранее Максим Кононенко в своем Telegram-канале выразил мысль, что массовые общественные истерии в США стали инициироваться интеллигенцией. «И в России бывали погромы, разгромы выставок и кампании против неправильных кинофильмов. Но они исходили снизу, и люди, прочитавшие в своей жизни больше чем одну книгу («Букварь»), в общем случае просто крутили пальцем у виска. В Америке тоже были Салем и ку-клукс-клан. И много чего еще. Но эти маргинальные явления всегда осуждались (пусть даже осуждавшие и принадлежали к тому же ку-клукс-клану)».

По мнению Кононенко, теперь охоту на ведьм инициирует сама американская интеллигенция. По его словам, это больше всего это похоже на «массовое осуждение «троцкистских прихвостней» и прочих «врагов народа» в тридцатые годы. Тем массовым осуждением двигал страх. Страх перед тем, что ты можешь стать следующим».

Ранее возмущение общественности вызвала реклама шведского производителя одежды H&M. На сайте была размещена фотография чернокожего мальчика в худи с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях». Против рекламы производителя одежды выступил форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, а канадский певец The Weeknd разорвал с ними контракт из-за оскорбительной рекламы с чернокожим мальчиком.