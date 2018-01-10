Путин пообещал кредиты иностранным покупателям российских вагонов

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что руководство страны готово предоставить кредиты иностранным покупателям отечественных трамваев и вагонов.

«Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава – и трамваев, и вагонов – за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей за границей», – цитирует ТАСС Путина.