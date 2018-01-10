МИД подтвердил встречу Лаврова с иранским коллегой

В МИД России подтвердили встречу в среду, 10 января, глав внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа, сообщили в департаменте информации и печати ведомства.

«Сегодня в МИД запланирована рабочая встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Будет обсужден широкий круг вопросов», – передает ТАСС сообщение МИД.

После визита в Россию Зариф отправится в Европу для встречи с главами МИД Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, 9 сентября 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита ШОС в Астане.