Названа дата прощания с Михаилом Державиным

Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным состоится в понедельник в Театре сатиры с 11.00, сообщили в театре.

«Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида», – передает РИА «Новости» слова представителя театра.

Напомним, старейший актер Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин, скончавшийся в среду на 82-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище.