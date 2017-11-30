Подмосковного полицейского наказали за неуважение к двум генералам в лифте

Капитан полиции из Подмосковья был наказан за то, что при входе в лифт не пропустил двух генералов, тем самым нарушив субординацию.

Капитан полиции из Подмосковья получил выговор за нарушение субординации и неуважение к руководству: при входе в лифт он не пропустил вперед генералов МВД, сообщает «Ридус».

В видеоролике, опубликованном в группе Mash, видно, что у лифта стоят капитан Савченко и начальник регионального главка генерал-лейтенант Виктор Пауков со своим заместителем генерал-майором Виктором Ищенко, при этом полицейский стоит ближе к лифту. Полицейский заходит в него, пока старшие по званию стоят на площадке.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что капитан юстиции Савченко «позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД по Московской области», передает ТАСС.

Как отметила Петрова, сотрудники полиции обязаны соблюдать дисциплинарный устав, который требует «соблюдать субординацию» и «проявлять уважение ко всем сотрудникам вне зависимости от их служебного положения и места службы».

За нарушение дисциплинарного устава органов внутренних дел капитан полиции получил выговор.

Напомним, старшина полиции из карельского города Беломорска Алексей Г. увидел в соцсетях фото подростков, которые дурачились на памятнике павшим в Великой Отечественной войне, а один из них делал жест, похожий на нацистское приветствие. Алексей резко отозвался о молодых людях, назвав их «моральными инвалидами и нерадивыми отпрысками». Комментарий прочла мама одного из мальчиков и написала заявление на старшину. В результате его привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление.