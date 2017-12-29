Военные пуски в США оказались под угрозой срыва

В работе американских аэрокосмических компаний SpaceX, United Launch Alliance и Aerojet Rocketdyne, выполняющих заказы по запуску военных спутников, выявлены многочисленные нарушения и несоблюдение контроля качества, следует из доклада службы генерального инспектора Пентагона.

В частности, из отчета следует, что по итогам проверок на производственных объектах этих компаний обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100.

Так, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены – сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками. Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли банки с газировкой и личные вещи сотрудников, передает РИА «Новости».

В аналогичной зоне в компании Aerojet Rocketdyne нашли мусор и фекалии животных, кроме того проверяющие сообщили о «плохо закрепленных болтах» в ряде конструкций. На объектах United Launch Alliance выявлены несоответствия, связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству, что грозит преждевременным отказом электроники космических аппаратов.

По мнению инспекторов, такие нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы.

В сентябре СМИ сообщали, что технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на российские ракетные двигатели РД-180 по как минимум до середины следующего десятилетия, то есть на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально.