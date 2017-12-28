Прокуратура опротестовала запрет новосибирского колледжа на тату и бороды у студентов

Прокурор Кировского района Новосибирска проверил Новосибирский промышленный колледж, в котором студентам запретили носить бороду, татуировки и выходить на улицу на переменах.

«Установлено, что в колледже действовало «негласное правило», согласно которому учащимся запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах. Таким «правилом» руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции России и законодательства о праве граждан России на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах России», – сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура установила, что правила внутреннего распорядка колледжа противоречат законам, так как запрещают студентам носить усы, бороду и татуировки.

Сообщается, что поводом для проверки стало обращение родителей одного из студентов.

«Поскольку установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, правила внутреннего распорядка опротестованы», – заключает прокуратура.