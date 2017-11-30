Удальцов рассказал Шевченко, почему левые выступают против Навального

Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы?
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал Навального мини-фюрером и заявил, что может изменить политический вектор России.
Журналист Максим Шевченко обсудил с координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым демарш блогера Алексея Навального. Видео было опубликовано на YouTube-канале Максима Шевченко.
«Он сам загнал себя в рамки, потому что сразу было понятно, что регистрировать Алексея Навального никто не будет. Вся политика Навального с 2013 года после развала коалиции строилась на подсказках кураторов или окружения. Из него лепят образ молодого Ельцина, образ вождя».
«Разница в том, что Ельцин был из советского истеблишмента», – парировал Шевченко.
По мнению Удальцова, Навальный решил обособиться, «это эгоцентричная история, поэтому сейчас у него не было другого пути, хотя если обращаться к оппозиционерам, из всех кандидатов единственная альтернатива Путину и всей этой системе – кандидат от компартии». При этом от отметил, что считает Собчак подставным лицом, и уверен, что выйдя на Болотную площадь, она дискредитировала протест.
«В 2011-2012 годах мы с Навальным сидели в одних КПЗ и автозаках, но я не могу назвать его близкими другом. Я считаю, что и окружение, и он сам сформировали из него мини-фюрера. В последние годы восприятие реальности у него сильно изменилось, и этот человек уже ничего не замечает. Ему внедрили мысль, что он будущий вождь и президент, от этого его многие действия неадекватны, причем идеологии у него нет. Он позиционирует себя как либерал. Но глубоких убеждений у него нет, он не идейный человек, а очень конъюнктурный. Внутренних убеждений, как у Жириновского, у него нет», – сообщил Удальцов.
Он подчеркнул, что вся его программа – возврат на 25 лет назад, «такие сказки нам, прошедшим 90-е, нам не подходят. Навальный – не оппозиция. То, что он предлагает, коренным образом систему не меняет».
После этого Шевченко и Удальцов вспомнили, как проходили праймериз КПРФ, которого выдвигала партия КПРФ. «Люди вписывали фамилии тех, кого хотели видеть участниками праймериз, 72 человека в результате в них участвовали, проголосовало за кандидатов 16 тыс. человек, это коренным образом опровергает ту претензию, что якобы Грудинин – подставной кандидат Кремля. Если бы это было так, голосовали не 16 тыс. человек, в 150 тыс., чтобы придать вес кампании», – подчеркнул Удальцов.
По его словам, Зюганова часто критикуют, но тут он сделал правильное решение, поставив Павла Грудинина. «Потому что видеть одни и те же лица десятилетиями в президентских предвыборных кампаниях уже невозможно. Грудинин может стать тем, кто консолидирует всю российскую оппозицию. И представителе из партии «Родины», и другие, если у Грудинина будет достойная риторика. Опыт хозяйственника – огромный плюс, все хозяйственные вопросы, про коррупцию и рейдерство он знает гораздо больше, чем Навальный».
Что касается бойкота, который предложил Навальный, он имеет смысл только тогда, когда все политические оппозиционные силы консолидировались в этом бойкоте. Тогда он будет иметь результат. Сегодня все политические силы в выборах участвуют, Навальный с ними пытается конкурировать, его позиция сейчас не политическая, а пиаровская. По мнению Удальцова, Навальный не сможет «обрушить» явку, поэтому он занимается самолюбованием.
Удальцов напомнил, что в 2013 году, находясь под домашним арестом после митингов на Болотной площади, он обозначил свое желание выдвинуться кандидатом на пост мэра Москвы. «В той ситуации, когда еще был координационный совет оппозиции, я предложил свою кандидатуру, чтобы защитить себя, отбиться от нападок уголовного преследования. И параллельно Навальный заявил свою кандидатуру, сделав так, чтобы совет поддержал не меня, а его. Он взял муниципальные голоса у Собянина, и тогда он не говорил, что участие в этих выборах «подыгрывание Кремлю, Путину и системе». У Навального нет никаких принципов, и он делает так, как ему выгодно».
Шевченко сообщил, что в России сейчас левые идеи набирают обороты и становятся все более популярными:
«Это и тоска по величию, нашим танкам в Берлине, но эту идею очень удачно перехватило государство».
Удальцов рассказал, что в ходе бесед с заключенными, когда он сидел в тюрьме, он понял, что главный запрос людей заключается в справедливости в обществе. «Сегодня несправедливое отношение к людям, несправедливо выстроено государство, поскольку все наши ресурсы обслуживают небольшую группу людей, олигархов. Это не нормально, когда больше 90% людей в России прозябает. Молодежь не востребована, поэтому попадает в тюрьмы за наркотики (228 статья УК РФ) их около 30% среди заключенных. Основная часть попадает в тюрьму за воровство. Система жестока, но выгодна тем, кто с нее кормится. КПД ее мало – 70% людей возвращаются на зону».
Поэтому, по его мнению, в России очень серьезные левые настроения. И фигура Грудинина очень важна, если он покажет достойный результат, он покажет власти, что неолибералов из правительства надо выгонять.
«У людей еще есть время поддержать Грудинина. В противном случае они будут лить воду на мельницу существующей власти, и в России ничего не изменится, или на мельницу либералов», – сообщил Удальцов журналисту.
На что Шевченко упомянул российский герб, интерпретировав две головы орла как современную российскую власть и либералов, тело назвал капитализмом. По его словам, сама система имперской России всегда была системой колониального надзора за Евразийскими территориями.
«Единственное государство, которое отстаивало интересы большинства, пусть и жестко, – Советский Союз. Со всеми его проблемами взросления, террором на ранних этапах», – сообщил Шевченко. По его словам, сегодня тренд мирового общества заключается в запросе на альтернативу.
Неолиберализм пытаются противопоставить консерватизму, поэтому многим в Европе нравится Путин, развил эту мысль Удальцов. «А теперь представь, если Россия возьмет левый поворот?», – спросил он у Шевченко. На что журналист ответил, что по его мнению, начнется война: «Запад не потерпит этого».
Удальцов подчеркнул, что у всей современной России остается желание паразитировать на русском народе, их логика в том, что всех не накормить, по его словам, это людоедская и фашистская идеология. И позиция Навального в этом смысле такая же. «Он как флюгер, без идеи, у него есть ориентир за Запад, даже его кампания – калька с американской один в один. Это человек, чуждый народу».
Шевченко и Удальцов выступили за объединение народов на основах справедливости и без шовинизма. Они согласились, что у современной власти и оппозиции нет этого понимания, поэтому «если поработать на единственную альтернативу Путину в этих выборах, то можно поменять судьбу страны. 2017 год – переломный, как и сто лет назад, нельзя сидеть дома и ничего не делать», – подвел итог Удальцов.