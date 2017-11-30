Удальцов рассказал Шевченко, почему левые выступают против Навального

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29 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 04:54  |  vz.ru
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Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство

На место западного бизнеса приходят инвесторы с ВостокаФото: Kacper Pempel/Reuters
Статистика показывает существенный приток иностранных денег в российскую экономику. Что самое важное – спекулятивный, нацеленный на фондовый рынок иностранный капитал, наоборот, уходит из России, а вместо него приходят желающие вложить в реальное производство. У этой тенденции есть сразу несколько приятных для России особенностей. Подробности...
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МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

Навальный стал поводом к тому, чтобы Госдеп обеспокоился правами российских народовФото: Joshua Roberts/Reuters
Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой. Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть

Украина должна была передать народным республикам 306 военнопленных, но без накладок не обошлосьФото: Михаил Соколов/ТАСС
В Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками. Киев приписывает все заслуги себе и, как обычно, лжет, но главный вопрос сейчас в том, куда двигаться дальше. Подробности...
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Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности

Посетитель зашел в магазин с сумкой, а вышел уже без нееФото: кадр из видео
Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» признан терактом – об этом заявил в четверг президент Владимир Путин. На видеозаписи из магазина видно, как предполагаемый террорист подошел к камере хранения, оставил рюкзак и беспрепятственно вышел на улицу. От последовавшего через полчаса взрыва пострадали 13 человек. Как можно было защититься от теракта, о котором на сей раз не предупредило ЦРУ? Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

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Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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          Удальцов рассказал Шевченко, почему левые выступают против Навального

             28 декабря 2017, 16:45
          Фото: кадр из видео
          Текст: Анастасия Смирнова

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          Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал Навального мини-фюрером и заявил, что может изменить политический вектор России.

          Журналист Максим Шевченко обсудил с координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым демарш блогера Алексея Навального. Видео было опубликовано на YouTube-канале Максима Шевченко.

          «Он сам загнал себя в рамки, потому что сразу было понятно, что регистрировать Алексея Навального никто не будет. Вся политика Навального с 2013 года после развала коалиции строилась на подсказках кураторов или окружения. Из него лепят образ молодого Ельцина, образ вождя».

          «Разница в том, что Ельцин был из советского истеблишмента», – парировал Шевченко.

          По мнению Удальцова, Навальный решил обособиться, «это эгоцентричная история, поэтому сейчас у него не было другого пути, хотя если обращаться к оппозиционерам, из всех кандидатов единственная альтернатива Путину и всей этой системе – кандидат от компартии». При этом от отметил, что считает Собчак подставным лицом, и уверен, что выйдя на Болотную площадь, она дискредитировала протест.

          «В 2011-2012 годах мы с Навальным сидели в одних КПЗ и автозаках, но я не могу назвать его близкими другом. Я считаю, что и окружение, и он сам сформировали из него мини-фюрера. В последние годы восприятие реальности у него сильно изменилось, и этот человек уже ничего не замечает. Ему внедрили мысль, что он будущий вождь и президент, от этого его многие действия неадекватны, причем идеологии у него нет. Он позиционирует себя как либерал. Но глубоких убеждений у него нет, он не идейный человек, а очень конъюнктурный. Внутренних убеждений, как у Жириновского, у него нет», – сообщил Удальцов.

          Он подчеркнул, что вся его программа – возврат на 25 лет назад, «такие сказки нам, прошедшим 90-е, нам не подходят. Навальный – не оппозиция. То, что он предлагает, коренным образом систему не меняет».

          После этого Шевченко и Удальцов вспомнили, как проходили праймериз КПРФ, которого выдвигала партия КПРФ. «Люди вписывали фамилии тех, кого хотели видеть участниками праймериз, 72 человека в результате в них участвовали, проголосовало за кандидатов 16 тыс. человек, это коренным образом опровергает ту претензию, что якобы Грудинин – подставной кандидат Кремля. Если бы это было так, голосовали не 16 тыс. человек, в 150 тыс., чтобы придать вес кампании», – подчеркнул Удальцов.

          По его словам, Зюганова часто критикуют, но тут он сделал правильное решение, поставив Павла Грудинина. «Потому что видеть одни и те же лица десятилетиями в президентских предвыборных кампаниях уже невозможно. Грудинин может стать тем, кто консолидирует всю российскую оппозицию. И представителе из партии «Родины», и другие, если у Грудинина будет достойная риторика. Опыт хозяйственника – огромный плюс, все хозяйственные вопросы, про коррупцию и рейдерство он знает гораздо больше, чем Навальный».

          Что касается бойкота, который предложил Навальный, он имеет смысл только тогда, когда все политические оппозиционные силы консолидировались в этом бойкоте. Тогда он будет иметь результат. Сегодня все политические силы в выборах участвуют, Навальный с ними пытается конкурировать, его позиция сейчас не политическая, а пиаровская. По мнению Удальцова, Навальный не сможет «обрушить» явку, поэтому он занимается самолюбованием.

          Удальцов напомнил, что в 2013 году, находясь под домашним арестом после митингов на Болотной площади, он обозначил свое желание выдвинуться кандидатом на пост мэра Москвы. «В той ситуации, когда еще был координационный совет оппозиции, я предложил свою кандидатуру, чтобы защитить себя, отбиться от нападок уголовного преследования. И параллельно Навальный заявил свою кандидатуру, сделав так, чтобы совет поддержал не меня, а его. Он взял муниципальные голоса у Собянина, и тогда он не говорил, что участие в этих выборах «подыгрывание Кремлю, Путину и системе». У Навального нет никаких принципов, и он делает так, как ему выгодно».

          Шевченко сообщил, что в России сейчас левые идеи набирают обороты и становятся все более популярными:

          «Это и тоска по величию, нашим танкам в Берлине, но эту идею очень удачно перехватило государство».

          Удальцов рассказал, что в ходе бесед с заключенными, когда он сидел в тюрьме, он понял, что главный запрос людей заключается в справедливости в обществе. «Сегодня несправедливое отношение к людям, несправедливо выстроено государство, поскольку все наши ресурсы обслуживают небольшую группу людей, олигархов. Это не нормально, когда больше 90% людей в России прозябает. Молодежь не востребована, поэтому попадает в тюрьмы за наркотики (228 статья УК РФ) их около 30% среди заключенных. Основная часть попадает в тюрьму за воровство. Система жестока, но выгодна тем, кто с нее кормится. КПД ее мало – 70% людей возвращаются на зону».

          Поэтому, по его мнению, в России очень серьезные левые настроения. И фигура Грудинина очень важна, если он покажет достойный результат, он покажет власти, что неолибералов из правительства надо выгонять.

          «У людей еще есть время поддержать Грудинина. В противном случае они будут лить воду на мельницу существующей власти, и в России ничего не изменится, или на мельницу либералов», – сообщил Удальцов журналисту.

          На что Шевченко упомянул российский герб, интерпретировав две головы орла как современную российскую власть и либералов, тело назвал капитализмом. По его словам, сама система имперской России всегда была системой колониального надзора за Евразийскими территориями.

          «Единственное государство, которое отстаивало интересы большинства, пусть и жестко, – Советский Союз. Со всеми его проблемами взросления, террором на ранних этапах», – сообщил Шевченко. По его словам, сегодня тренд мирового общества заключается в запросе на альтернативу.

          Неолиберализм пытаются противопоставить консерватизму, поэтому многим в Европе нравится Путин, развил эту мысль Удальцов. «А теперь представь, если Россия возьмет левый поворот?», – спросил он у Шевченко. На что журналист ответил, что по его мнению, начнется война: «Запад не потерпит этого».

          Удальцов подчеркнул, что у всей современной России остается желание паразитировать на русском народе, их логика в том, что всех не накормить, по его словам, это людоедская и фашистская идеология. И позиция Навального в этом смысле такая же. «Он как флюгер, без идеи, у него есть ориентир за Запад, даже его кампания – калька с американской один в один. Это человек, чуждый народу».

          Шевченко и Удальцов выступили за объединение народов на основах справедливости и без шовинизма. Они согласились, что у современной власти и оппозиции нет этого понимания, поэтому «если поработать на единственную альтернативу Путину в этих выборах, то можно поменять судьбу страны. 2017 год – переломный, как и сто лет назад, нельзя сидеть дома и ничего не делать», –  подвел итог Удальцов.


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