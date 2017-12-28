ВЦИОМ изучил отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Более половины опрошенных россиян не против введения электронных трудовых книжек наравне с традиционным бумажным форматом, при этом 18% высказались за полный переход «на цифру», следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 53% высказались выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), 18% поддерживают полный переход на электронные носители высказываются, 19% предпочли сохранить бумажную версию, передает РИА «Новости».

При этом 69% респондентов согласились с необходимостью сохранить традиционную форму трудовой книжки, опасаясь возможной утери данных о стаже с электронных носителей.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 и 14 декабря среди 1,2 тыс. респондентов, все вопросы задавались только работающим по найму. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к электронному паспорту.