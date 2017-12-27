Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования

В России нужно организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования, взяв за основу лучшие отечественные и мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

«Нужно подумать, о том, как организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов», - передает его слова РИА «Новости».

По словам Путина, инвестиционная привлекательность регионов зависит от многих факторов – и от совершенствования нормативной базы, и от регуляторики, однако одним из ключевых факторов является обеспечение бизнеса кадрами.

Эту сферу, по его словам, необходимо развивать в «самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями». Причем речь идет в первую очередь о профессиональном образовании – готовить нужно квалифицированных инженеров, специалистов.

В начале декабря вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что обучение в системе среднего профессионального образования в России значительно отстает от требований к квалификациям, которые диктует рынок.