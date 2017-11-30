Адвокат заявил о ждущих Родченкова в России «пытках и смерти»

В случае возвращения экс-главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова в Россию, его ждали бы пытки и смерть, заявил адвокат Джим Уолден.

По словам адвоката, поводом для беспокойства о благополучии его клиента является время возбуждения уголовных дел в России. Уолден отметил, что произошло это в тот день, когда Родченков провел конфиденциальную беседу с иммиграционными властями США по поводу своего статуса, передает «Р-спорт».

Джим Уолден подчеркнул, что «совпадение (в датах) слишком очевидно, чтобы в него поверить».

«Ясно, что они пытались повлиять на иммиграционный процесс. Если бы русские преуспели в возвращении Родченкова в Россию, то там он столкнулся бы с пытками и смертью», – заявил адвокат.

В декабре российская прокуратура возобновила в отношении Родченкова дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. В конце сентября Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова, котоого в России заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Весной 2016 года New York Times со ссылкой на Родченкова сообщила, что допинг на Олимпиаде в Сочи якобы употребляли 15 российских призеров ОИ-2014.