ЦИК разъяснил Навальному 30 млн рублей дохода Памфиловой в 2016 году

Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что сведения о доходах и биографии председателя комиссии Эллы Памфиловой были неверно интерпретированы в публикации блогера Алексея Навального.

«Из 30 млн 657 тыс. 503,95 руб. годового дохода, указанного в декларации Памфиловой за 2016 год, заработная плата составила 5 млн 704 тыс. 390,55 руб. Этим исчерпываются средства, полученные из государственного бюджета. 24 млн 160 тыс. руб. – это разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка и не имеющий никакого отношения к зарплате», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кроме того, ЦИК сообщил, что «профсоюзную организацию завода Памфилова возглавляла менее трех лет из 12 (с октября 1986 по август 1989 года), работая до этого мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом (с 1976 года)».

«Прозвучавшие личные комментарии Навального могут восприниматься только как мелкая месть, недостойная ни политика, ни мужчины», – отметили в ЦИК.

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

После этого Навальный в блоге опубликовал справку о своих доходах за шесть лет и указал, что глава ЦИК, согласно декларации, якобы заработала в прошлом году 30 млн рублей, а в советское время работала «на профсоюзной должности в Мосэнерго».

В то же время председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «чудовищным» то, что «либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».