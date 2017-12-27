Путин отметил работу сотрудников МЧС в Сирии

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, особо отметив результаты работы по проведению международных гуманитарных операций в Сирии.

Президент назвал МЧС «символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах» для «миллионов людей во всем мире», сообщила пресс-служба Кремля.

«Так было и в нынешнем году, когда при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении крупных пожаров, проведении международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии, вы вновь продемонстрировали высокие профессиональные качества, компетентность, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами», – сказал Владимир Путин.

Глава государства убежден, что «сотрудники министерства и впредь будут беречь и укреплять славные традиции ведомства, воспитывать на них молодёжь, повышать качество взаимодействия служб и подразделений, укреплять партнёрские контакты с зарубежными коллегами» и «достойно и добросовестно служить России».