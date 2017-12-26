В Совфеде прокомментировали сообщения о снижении градуса водки

В Совете Федерации не предлагают снижать минимальную крепость водки, речь идет о техническом приведении закона в соответствие с ГОСТом, заявил один из авторов поправок, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

«На самом деле речь в законопроекте идет о приведение закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» в соответствие с ГОСТом, который к подразделу «Водки и водки особые» относит не только водку как таковую, но и другие крепкие спиртные напитки на ее основе, в частности, «Рябиновку» и другие крепкие настойки», – пояснил Рябухин, передает РИА «Новости».

Ранее «Известия» сообщали, что группа сенаторов предложила законодательно уточнить определение водки и снизить объем содержания этилового спирта в этом напитке до 37,5%, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом.