СК начал проверку данных о навязывающих кредиты на лечение медиках

Следственное управление Следственного комитета по Москве (СУ СК) начало проверку информации о медиках одной из частных клиник столицы, навязывающих пациентам кредиты на лечение несуществующих болезней.

Ранее в эфире одного из центральных телеканалов вышел сюжет о сотрудниках частной московской медицинской клиники, диагностирующих пациентам несуществующие болезни и навязывающих дорогостоящее лечение в кредит, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в сюжете рассказывалось об ухудшении состояния здоровья одной из пациенток, которой в данной клинике была проведена процедура по очищению крови.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки учреждения следователями.

Напомним, в апреле 2017 года сообщалось о сотрудниках одной из частных клиник Пензы, заставлявших пациентов брать кредиты на лечение.