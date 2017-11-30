Кац назвал «мерзким» наезд Навального на «Яблоко»

Депутат от партии «Яблоко» Максим Кац назвал «мерзкой историей» наезд блогера Алексея Навального на партию и связал это с желанием «замочить» конкурента.

«Очень хочется сейчас сторонникам Навального наехать на «Яблоко». Но они выбрали крайне странную тактику с членом ЦИКа Александром Киневым», – написал Кац в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что действия сторонников Навального не имеют под собой основания, поскольку «Кинев не голосовал за отказ Навальному в регистрации» и не является представителем «Яблока» в ЦИКе, а был назначен в комиссию президентом.

Кроме того, добавил Кац, «Кинев рядовой член партии с конца 90-х годов. Был сотрудником аппарата в 1998 году. Не входит в руководящие органы, активно в партийной жизни последний раз участвовал 14 лет назад».

«В этих обстоятельствах предъявлять «Яблоку» претензии за то, что Кинев как-то недостаточно активно действовал, довольно странно. Особенно при том, что Явлинский однозначно высказывался за допуск Навального к выборам», – добавил Кац.

Он выразил мнение, что сторонникам Навального «очень хочется замочить другую оппозиционную партию и ее кандидата», но призвал «соблюдать приличия».

В Twitter Кац назвал «мерзкой» историю наезда Навального на «Яблоко».

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

Позже в Twitter блогер написал, что член партии «Яблоко» в составе ЦИК Александр Кинев не поддержал его во время голосования в ЦИК и просто вышел из зала, а потому «голос за «Яблоко» и Явлинского – голос за это пустое кресло».

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Навальный, понимая, что в решении ЦИК «нет ничего сверхъестественного», занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.

В свою очередь, председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в отказе ЦИК нет ничего неожиданного. По его словам, давно было понятно, что, имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет.