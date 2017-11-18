Версия о взрыве на борту упавшего под Сочи Ту-154 полностью исключена

Все данные, полученные в ходе расследования крушения Ту-154 в районе Сочи, позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна, сообщили в Следственном комитете (СК).

Как говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, по делу о крушении Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, потерпевшими по которому были признаны 156 человек, проводится работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил и сотрудниками АО Международный аэропорт «Сочи», отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением.

Кроме того, проводится комплексная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета.

В данный момент проведены 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза.



«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», – говорится в сообщении СК.

Напомним, 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в акватории Черного моря после дозаправки в Сочи. В результате катастрофы погибли 92 человека, из них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

На церемонии прощания, которая проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище, статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших при крушении Ту-154 вблизи Сочи.

Сообщалось также, что при расшифровке параметрического самописца с разбившегося в декабре в Черном море Ту-154 возникли проблемы – для получения полноценной информации с черного ящика с устаревшими технологиями не осталось оборудования и специалистов.