    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    МАГАТЭ обнаружило следы урана в Сирии
    Мексика отказалась подчиняться США
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 11:50 • Справки

    Как правильно хранить картошку: варианты для дачи и квартиры, можно ли хранить в холодильнике

    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вырастить щедрый урожай картофеля – это лишь половина успеха. Вторая, не менее важная, задача – сохранить его таким же крепким и вкусным до следующего лета. Часто дачники сетуют на плохой погреб, однако корень проблемы может крыться не в условиях хранения, а в ошибках, допущенных на самых ранних этапах – сразу после уборки. Какие три ключевых правила подготовки часто нарушаются и как это влияет на лежкость клубней?

    Правило № 1: Немедленная эвакуация с поля

    Казалось бы, что может быть проще: выкопал картофель и оставил его на несколько часов на грядке для просушки. Однако эта, на первый взгляд, логичная практика – первая и грубая ошибка.

    Почему это критично? Только что извлеченные из земли клубни переживают сильнейший стресс. Они лишаются привычной влажной и темной среды, окружающей их в почве, и оказываются в агрессивных условиях: на открытом воздухе, под воздействием света и, что самое главное, солнечных лучей. Даже осеннее, кажущееся мягким, солнце способно нанести урожаю непоправимый ущерб.

    Под его воздействием в клубнях запускаются процессы интенсивного испарения влаги. Результат – потеря веса, увядание и так называемая «дряблость», когда картофелина сморщивается и теряет тургор. Параллельно с этим в ней активизируются процессы метаболизма и дыхания, на которые расходуются ценнейшие запасы питательных веществ – крахмала и сахара. Фактически картофель «голодает» и стареет прямо на глазах, что крайне негативно сказывается не только на его вкусовых качествах, но и на способности к длительному хранению.

    И, конечно, нельзя забывать о соланине – ядовитом веществе, которое начинает активно вырабатываться в клубнях под воздействием света. Позеленевший картофель уже не годится в пищу.

    Вывод: сразу после копки урожай необходимо убрать с поля. Чем меньше времени клубни проведут на открытом воздухе под солнцем, тем больше шансов сохранить их качество.

    Правило № 2: Не просто сушка, а «лечебный» период

    Это самый важный и часто неправильно понимаемый этап. Многие ошибочно полагают, что просушить картофель – это значит разложить его на несколько часов и убрать в погреб. На самом деле, этому процессу стоит уделить не менее двух-трех недель. Этот срок называется «лечебным» или «реабилитационным» периодом.

    В чем его суть? Картофель, в отличие от корнеплодов (например, моркови или свеклы), обладает выраженным периодом физиологического покоя. Он «засыпает»: все процессы в его тканях замедляются, что и позволяет ему не прорастать до самой весны. Но перед этим «сном» клубню необходимо подготовиться – а именно залечить все полученные при уборке повреждения.

    Специалисты выделяют три ключевых этапа дозревания:

    «Отпотевание». Это термин, используемый в агрономической литературе. Клубни, собранные в прохладную погоду или из влажной почвы, могут быть покрыты конденсатом. Их необходимо разложить тонким слоем в хорошо проветриваемом, темном помещении (сарае, под навесом, в гараже) для просушки и испарения лишней влаги.

    Зарубцовывание повреждений. На срезах и содранных участках кожицы начинает формироваться новая защитная ткань – перидерма, или суберин. Этот процесс называется опробковением. Прочная пленка надежно защитит картофелину от проникновения грибков и бактерий, вызывающих гниение. На это уходит в среднем от четырех до восьми суток.

    Укрепление кожуры. Кожура самого клубня должна стать более плотной и грубой. Проверить это просто: если потереть картофелину пальцем, кожура не должна слезать. Такая укрепленная оболочка будет препятствовать излишнему испарению влаги и защитит от механических воздействий.

    Важное замечание: перебирать картофель, рассыпать его по мешкам или ящикам нужно именно после завершения этого лечебного периода. Сделать это раньше – значит нанести клубням новые микротравмы и свести на нет все усилия по залечиванию прежних.

    Правило № 3: Тепло для заживления, прохлада для сна

    Это правило логично вытекает из предыдущего. Скорость и успешность протекания процессов залечивания напрямую зависят от температуры окружающей среды.

    Ошибка: многие огородники, опасаясь ночных заморозков, сразу после уборки относят картофель в холодный сарай или погреб. Это главная ошибка. При низких температурах (ниже +7 °C) образование защитной рубцовой ткани полностью останавливается. Если клубням холодно, они не могут «залечить раны» и остаются уязвимыми для болезней.

    Правильное решение: для успешного прохождения лечебного периода картофелю необходимо тепло. Оптимальный температурный диапазон – от +13 до +18 °C. В таких условиях для полного дозревания и опробковения кожуры потребуется около 10-14 дней. Если температура находится на нижней границе нормы (около +10 °C), процесс может растянуться до трех недель.

    И только после того, как кожура стала плотной, а все повреждения зарубцевались, картофель можно плавно охлаждать и отправлять на постоянное место хранения в погреб с температурой +2…+4 °C.

    Дополнительные хитрости успешного хранения

    Помимо трех основных правил, агрономы дают еще несколько рекомендаций:

    Сорт имеет значение. Для длительного хранения выбирайте среднепоздние и поздние сорта, такие как «Гала», «Роко», «Пикассо», «Журавинка» или «Атлант». Ранние сорта лежат хуже и предназначены для употребления в первую очередь.

    Правильная уборка. Копайте картофель в сухую погоду. За 7-10 дней до уборки скосите ботву – это поможет кожуре лучше вызреть и уплотниться.

    Сортировка. Перед закладкой на хранение обязательно переберите урожай, удаляя все поврежденные, больные и вызывающие сомнение клубни. Их следует употребить в пищу в ближайшее время.

    Условия в погребе. Идеальная температура для хранения – +2…+4 °C, влажность – 85-90%. Обязательна хорошая вентиляция. Для защиты от излишней влаги можно сверху на картофель выложить слой свеклы – она будет впитывать лишний конденсат.

    Тара. Лучше всего хранить картофель в проветриваемых ящиках (деревянных или пластиковых) или контейнерах, установленных на поддоны и на расстоянии от стен. Это обеспечит циркуляцию воздуха и позволит вовремя заметить очаг порчи.

    Не мойте! Мыть картофель, предназначенный для хранения, не рекомендуется. Вода разрушает естественный защитный слой и ускоряет развитие гнилостных процессов. Землю следует аккуратно стряхнуть щеткой после просушки.

    Где хранить картошку в городской квартире: обзор всех вариантов

    Отсутствие погреба – не приговор для урожая. Сохранить картофель в условиях многоквартирного дома – задача сложная, но выполнимая. Ключевая цель – найти место с максимально низкой температурой, защищенное от света и с хорошей вентиляцией. Рассмотрим все возможные локации.

    Застекленный балкон или лоджия

    Это, без преувеличения, лучшая альтернатива погребу в городских условиях. Здесь естественным образом поддерживается температура, близкая к уличной, что идеально для картофеля.

    Как организовать: Разместите клубни в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляционными отверстиями. Ящики желательно установить на поддоны или полки, чтобы они не стояли прямо на холодном полу.

    Защита от мороза: В сильные холода емкости необходимо утеплить. Оберните их старыми одеялами, куртками или специальным укрывным материалом (например, агротексом). Отлично работают ящики с двойными стенками, заполненные опилками или пенопластом.

    Срок хранения: При должном утеплении картофель может успешно храниться на балконе всю зиму, вплоть до 5-8 месяцев.

    «Хрущевский холодильник» (холодный шкаф под окном)

    В домах старой планировки под кухонным окном часто встроен специальный вентилируемый шкаф. Его уникальность – в непосредственном контакте с внешней стеной, что обеспечивает стабильно низкую температуру.

    Как организовать: Пространство можно организовать с помощью нескольких небольших ящиков, картонных коробок или тканевых мешков.

    Важный нюанс: В период аномально сильных морозов есть риск промерзания клубней. Рекомендуется периодически проверять температуру внутри шкафа и в критические холода дополнительно утеплять запасы.

    Срок хранения: До 6 месяцев.

    Кладовка или темная прихожая

    Если в квартире есть отдельная кладовая без отопительных приборов – это уже большая удача. Здесь темно и стабильно прохладнее, чем в жилых комнатах.

    Как организовать: Идеальный вариант – деревянные или пластиковые ящики, поставленные друг на друга, с зазором для циркуляции воздуха. Не наваливайте картофель горой в один большой мешок – это приведет к загниванию.

    Срок хранения: В кладовке картофель может пролежать 4-6 месяцев, но требует более частой проверки, чем на балконе, так как температура там все же выше оптимальной.

    Кухонные шкафы

    Это компромиссный вариант для хранения небольшого, оперативного запаса на ближайшие несколько недель.

    Как организовать: Выберите самый темный и холодный шкаф, максимально удаленный от плиты, духовки и радиаторов отопления. Под раковиной хранить не рекомендуется из-за потенциально высокой влажности и риска протечек. Разложите клубни по небольшим вентилируемым контейнерам или корзинам.

    Срок хранения: Не более 1-2 месяцев. В тепле картофель быстро начнет прорастать и вянуть.

    Общее правило для любого места: никогда не храните картофель в полиэтиленовых пакетах – они создают парниковый эффект и не пропускают воздух. Используйте мешковину, бумажные пакеты, сетки, деревянную или пластиковую тару с отверстиями.

    Можно ли хранить картошку в холодильнике

    Это один из самых частых вопросов у городских жителей. Ответ на него неоднозначен: да, можно, но с серьезными оговорками и только для очень ограниченного количества.

    Почему холодильник – не лучший выбор

    Вопрос масштаба. Объем урожая даже с скромных шести соток таков, что разместить его в стандартном холодильнике физически невозможно, не пожертвовав местами для всех других продуктов.

    Влияние на вкус и текстуру. В современных холодильниках температура в овощных отсеках поддерживается на уровне +4…+6 °C. Это слишком холодно для картофеля. При таких температурах содержащийся в клубнях крахмал начинает активно преобразовываться в сахара. Это приводит к двум последствиям: картофель становится неприятно сладковатым на вкус, а при жарке и запекании он слишком быстро карамелизуется и темнеет.

    Риск образования влаги. В герметично закрытом пластиковом пакете или даже в перфорированном овощном лотке неизбежно образуется конденсат, который может спровоцировать развитие гнили.

    Когда это допустимо

    Хранение в холодильнике оправдано только для очень небольшой партии, которую вы планируете употребить в течение ближайших 2–3 недель. Например, вы купили несколько килограммов молодого картофеля или привезли немного из запасов с дачи.

    Как делать это правильно

    Тара. Никогда не храните клубни в полиэтиленовом пакете. Лучше всего пересыпать их в бумажный пакет, который отлично впитывает лишнюю влагу и позволяет дышать. Также подойдет картонная коробка или перфорированный пластиковый контейнер.

    Место. Размещайте тару в специальном отсеке для овощей, который предназначен для поддержания более высокого уровня влажности.

    Холодильник можно рассматривать лишь как крайний и временный вариант для хранения небольшого количества картофеля. Для основных запасов необходимо найти другое, более подходящее место в квартире.

    МВД назвало самый безопасный регион России
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

