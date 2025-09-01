  • Новость часаВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 13:38

    Как сохранить урожай яблок до весны: лучшие сорта и способы домашнего хранения

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Собрать щедрый урожай яблок – это только половина дела. Гораздо более сложная задача – сохранить его таким образом, чтобы и в разгар зимы наслаждаться сочным вкусом и ароматом свежих плодов. Правильно организованное хранение позволяет сберечь не только внешний вид и вкус, но и большую часть витаминов и микроэлементов. Это целая наука, основанная на понимании биологических процессов, происходящих в плодах. Каких распространенных ошибок нужно избежать и как максимально продлить жизнь урожаю?

    Выбор правильного сорта: основа успешного хранения

    Не все яблоки созданы равными в плане лежкости. Первое и самое важное правило – для длительного хранения подходят только зимние (поздние) сорта. Они обладают толстой кожурой, плотной мякотью и природным восковым налетом, который защищает от испарения влаги и микробов.

    ТОП-7 лучших зимних сортов для длительного хранения:

    Антоновка обыкновенная. Классический русский сорт, хранится до трех месяцев. Его узнаваемый аромат только усиливается со временем. Идеален для мочения.

    Ренет Симиренко. Рекордсмен по лежкости, при правильных условиях может долежать до июня. Требует высокой влажности (90-95%).

    Северный синап. Плоды снимают в технической спелости, их вкус полностью раскрывается уже в хранилище. Срок хранения – до мая-июня.

    Богатырь. Отличается исключительной устойчивостью к парше и не теряет хрусткость. Яблоки успешно хранятся до мая.

    Пепин шафранный. Его винно-сладкий вкус раскрывается спустя два месяца после сбора. Срок хранения – до апреля.

    Лобо. Ценится за то, что мякоть на срезе не темнеет. Урожай сохраняет свежесть до марта.

    Магнитогорский зимний. Один из чемпионов по лежкости, способен пролежать до восьми месяцев. Плоды сладкие, бледно-зеленого цвета.

    Важно помнить, что летние сорта (Белый налив, Мельба) не предназначены для хранения и съедаются в первую очередь, а осенние (Штрейфлинг, Макинтош) пролежат максимум до декабря.

    Подготовка урожая: бережный сбор и тщательная сортировка

    От того, насколько аккуратно вы соберете и переберете яблоки, зависит успех всего предприятия. Любое повреждение – это ворота для инфекции, которая может погубить весь собранный урожай.

    Ключевые правила подготовки

    Аккуратный сбор. Срывайте плоды в сухую погоду, обязательно вместе с плодоножкой. Именно она перекрывает доступ воздуха внутрь плода и значительно продлевает его жизнь. Не трясите дерево! Падение даже с небольшой высоты вызывает микротрещины и вмятины, невидимые глазу, но критичные для хранения.

    Без воды. Мыть или даже мочить яблоки перед закладкой на хранение категорически нельзя. Природный восковой налет – их главная защита. Достаточно аккуратно обтереть сухой мягкой тканью от явных загрязнений.

    Карантин и сортировка. Собранный урожай на одну-две недели размещают в прохладном помещении для так называемого карантина. За это время проявятся все скрытые дефекты. После этого необходимо провести жесткую сортировку:

    • Отбраковка: уберите все плоды с малейшими признаками повреждений, червоточинами, пятнами гнили или вмятинами.

    • Сортировка по размеру: крупные, средние и мелкие яблоки хранят отдельно. Крупные выделяют больше этилена и быстрее созревают.

    • Разделение по сортам: разные сорта имеют разную скорость созревания и чувствительность к этилену. Храните их раздельно.

    Создание идеальных условий: температура, влажность и соседство

    Яблоки – живые организмы, которые продолжают дышать и выделять этилен – газ, ускоряющий созревание. Задача правильного хранения – максимально замедлить эти процессы.

    Оптимальные параметры среды

    Температура: идеальный диапазон – от 0 до +4 °C. При более высокой температуре плоды быстрее дозревают и портятся, при отрицательной – замерзают и разрушаются клеточные структуры.

    Влажность: необходима высокая влажность – 85-95%. При низкой влажности яблоки быстро теряют влагу и становятся дряблыми, при слишком высокой – растет риск развития гнили и плесени.

    Темнота и вентиляция. Свет ускоряет процессы старения, поэтому хранилище должно быть темным. При этом необходима хорошая вентиляция для отвода выделяемого этилена, иначе он будет концентрироваться и ускорять порчу урожая.

    Правильное соседство. Это крайне важный момент. Нельзя хранить яблоки рядом с картофелем! Картофель отсыревает и провоцирует гниль, а яблоки впитывают крахмальный привкус. Также нежелательно соседство с другими овощами и фруктами, чувствительными к этилену (например, морковь, перец). Лучшие «соседи» – это груши или свекла.

    Популярные способы укладки на хранение

    Существует несколько проверенных методов укладки, каждый из которых имеет свои преимущества.

    Оборачивание в бумагу. Каждый плод индивидуально заворачивают в чистую, сухую бумагу без типографской краски или в бумажные салфетки. Это предотвращает контакт между яблоками и распространение гнили, а бумага впитывает лишнюю влагу.

    Пересыпание. Плоды укладывают в ящики слоями и пересыпают изолирующим материалом: сухим песком, древесными опилками (лиственных пород), луковой шелухой, торфом или мхом сфагнумом, который обладает еще и антибактериальными свойствами.

    Хранение в полиэтиленовых пакетах. 2-4 кг яблок одного сорта помещают в целлофановый пакет, в котором предварительно проделывают 4-5 небольших отверстий для вентиляции. Пакет завязывают. Внутри создается оптимальный микроклимат с повышенной концентрацией CO2, который замедляет процессы порчи.

    Простая укладка. Плоды аккуратно раскладывают в ящиках плодоножками вверх так, чтобы они не касались друг друга. Это наименее трудозатратный, но и наименее надежный способ, требующий более частой проверки урожая.

    Где хранить урожай: от погреба до городской квартиры

    Выбор места зависит от ваших возможностей, но правильные условия можно создать практически везде.

    Погреб или подвал. Идеальный вариант. Здесь проще всего поддерживать стабильную температуру и высокую влажность. Ящики с яблоками размещают на стеллажах, поддонах или полках, но не на полу, и подальше от других овощей.

    Застекленный балкон или лоджия. Хорошая альтернатива для горожан. Урожай размещают в утепленных ящиках из пенопласта или дерева с опилками. В сильные морозы (ниже -5 °C) такие контейнеры необходимо дополнительно укрывать старыми одеялами или заносить в квартиру.

    Холодильник. Подходит для небольшого количества плодов. Яблоки лучше всего размещать в зоне свежести (отделение для овощей). Чтобы избежать воздействия этилена на другие продукты, плоды рекомендуется упаковать в перфорированные пакеты.

    Морозильная камера. Кардинальный, но эффективный способ. Яблоки моют, очищают от сердцевины, режут на дольки и замораживают порционно. После разморозки они не годятся для употребления в свежем виде, но прекрасно подойдут для выпечки, компотов, смузи и соусов. Срок хранения – до 12 месяцев.

    Сушка. Еще один способ переработки. Нарезанные дольки сушат на воздухе, в духовке или электросушилке. При правильной сушке (при температуре не выше 55-65 °C) в плодах сохраняется до 90% полезных веществ. Хранят сухофрукты в полотняных мешочках или стеклянных банках.

    Как сохранить максимум пользы

    По словам врача-диетолога Александры Разареновой, при правильном хранении в яблоках сохраняется большая часть микроэлементов, таких как калий и магний. Наибольшей чувствительностью отличается витамин С, который разрушается при высоких температурах. Поэтому для сохранения пользы лучше всего подходят методы, не предполагающие термической обработки: хранение в погребе или заморозка. Сушка при щадящем режиме также позволяет сохранить львиную долю витаминов.

    Главный секрет успеха – регулярный контроль. Раз в две-три недели перебирайте запасы, чтобы вовремя удалить начавший портиться плод и спасти остальной урожай. Следуя этим нехитрым, но важным правилам, вы сможете лакомиться хрустящими яблоками из собственного сада всю зиму и даже встретить с ними весну.

