    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан
    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    США отказались брать обязательства по гарантиям безопасности Украины
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 12:19 • Справки

    Как хранить чеснок в квартире, чтобы не сох, не вял и не прорастал

    Как хранить чеснок в квартире, чтобы не сох, не вял и не прорастал
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Как сохранить урожай чеснока свежим и ароматным в условиях городской квартиры вплоть до самой весны? Этот вопрос волнует многих хозяек, ведь так хочется избежать ситуации, когда чеснок сохнет, вянет или преждевременно прорастает, теряя свои питательные и вкусовые качества. Расскажем о способах продлить жизнь этому незаменимому овощу.

    Почему чеснок портится? Основные ошибки

    Даже при самых благих намерениях сохранить чеснок свежим до самой весны многие сталкиваются с разочарованием, обнаруживая испорченные головки. Чаще всего это происходит из-за нескольких распространенных ошибок в процессе хранения:

    Хранение в полиэтиленовом пакете

    Полиэтилен, создавая герметичную среду, препятствует нормальному воздухообмену. В результате внутри пакета скапливается влага (образуется конденсат), что приводит к запотеванию головок чеснока. Избыточная влажность является идеальной средой для развития плесени и гнилостных бактерий, поэтому чеснок в полиэтилене очень быстро начинает гнить и покрываться неприятным налетом.

    Неправильное соседство с луком и картошкой

    Лук и картофель – распространенные обитатели наших кухонных запасов, однако они не являются лучшими соседями для чеснока. Эти овощи выделяют значительное количество влаги. В непосредственной близости от них чеснок начинает впитывать эту влагу, что также создает благоприятные условия для развития плесени.

    Кроме того, некоторые летучие вещества, выделяемые луком, могут способствовать более быстрому увяданию других овощей, включая чеснок.

    Несоблюдение оптимального уровня влажности

    Для длительного хранения чесноку необходим определенный баланс влажности в окружающей среде.

    Высокая влажность приводит к тем же проблемам, что и хранение в полиэтилене или соседство с влаголюбивыми овощами – создаются идеальные условия для развития плесени и гниения.

    Чрезмерная сухость, напротив, заставляет чеснок терять влагу, что приводит к его усыханию, сморщиванию и потере вкусовых качеств. Кроме того, в слишком сухих условиях чеснок может преждевременно желтеть весной, сигнализируя о потере своих питательных веществ и способности к дальнейшему хранению. Это пожелтение – не болезнь, а скорее признак неоптимальных условий.

    Избегая этих распространенных ошибок и создавая для чеснока подходящие условия хранения, будь то в дышащем глиняном горшке или другом правильно организованном месте, вы сможете значительно продлить его свежесть и наслаждаться его вкусом и ароматом на протяжении многих месяцев.

    Почему весной желтеет чеснок и как этого избежать при хранении

    Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда чеснок, даже при соблюдении определенных правил хранения, начинает желтеть весной. Это пожелтение может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, естественным завершением периода покоя и началом вегетации – растение готовится к выпуску новых листьев и стрелок. Во-вторых, недостатком питательных веществ или неподходящими условиями хранения (например, слишком высокая температура или влажность).

    Хранение чеснока в глиняном горшке помогает минимизировать риск пожелтения весной, создавая стабильный микроклимат, замедляющий физиологические процессы в головках. Однако важно помнить, что даже при самом тщательном хранении к концу весны чеснок может начинать проявлять признаки увядания, так как его естественные ресурсы не безграничны.

    Магия глины: дышащая «кладовая» для вашего чеснока

    Настоящий природный контейнер, создающий оптимальные условия для длительного хранения чеснока в домашних условиях, – это глиняный горшок. Уникальная пористая структура глины обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, предотвращая скопление излишней влаги, которая является главной причиной гниения овощей. В то же время глина способна поддерживать определенный уровень влажности, не допуская пересыхания головок. Прохлада, которую дарит глина, также замедляет процессы метаболизма в чесноке, препятствуя его преждевременному прорастанию.

    Для создания идеальной «капсулы времени» необходимо правильно подготовить глиняный горшок. Перед закладкой чеснока рекомендуется тщательно вымыть горшок теплой водой, а затем продезинфицировать раствором фитоспорина (биологического фунгицида, безопасного для человека и растений). После дезинфекции горшок следует хорошо просушить.

    Теперь можно приступать к закладке чеснока. Лучше всего для длительного хранения подходят здоровые, неповрежденные головки среднего размера – слишком крупные могут занимать много места, а мелкие могут быстрее усохнуть. Аккуратно уложите головки в горшок, стараясь не утрамбовывать их слишком плотно, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между ними. Заполнив горшок, плотно закройте его крышкой.

    Идеальным местом для хранения такой «капсулы времени» станет прохладный подоконник или другое темное, прохладное место в квартире, подальше от источников тепла.

    Именно такие условия помогут сохранить чеснок свежим практически до самой весны, а иногда, при благоприятном стечении обстоятельств, и до нового урожая.

    Другие способы хранения чеснока

    Помимо глиняного горшка, существуют и другие методы, позволяющие сохранить домашний чеснок на длительный срок:

    Хранение в банке

    Подготовленные головки чеснока помещают в чистую, сухую стеклянную банку и накрывают марлей или неплотной тканью, обеспечивая доступ воздуха. Банку хранят в темном, сухом месте.

    Хранение в сетке или чулке

    Чеснок помещают в сетчатые мешки или капроновые чулки и подвешивают в прохладном, темном месте, обеспечивая хорошую вентиляцию.

    Хранение в косах

    Стебли чеснока не обрезают, а заплетают в косы и подвешивают в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте.

    Хранение в парафине

    Каждую головку чеснока окунают в растопленный парафин, создавая защитную оболочку, препятствующую высыханию и прорастанию.

    Хранение в опилках

    Головки чеснока пересыпают сухими опилками в ящике или коробке, что помогает поддерживать оптимальный уровень влажности.

    Хранение в соли или муке

    Головки чеснока переслаивают крупной поваренной солью или мукой в картонной коробке или кастрюле. Соль и мука абсорбируют излишнюю влагу.

    Хранение в масле

    Очищенные зубчики чеснока заливают растительным маслом и хранят в холодильнике. Масло не только сохраняет чеснок, но и приобретает аромат.

    Выбор способа хранения зависит от ваших предпочтений, количества чеснока и условий в квартире. Однако, если вы стремитесь сохранить чеснок максимально долго, словно поместив его в настоящую «капсулу времени», обратите внимание на проверенный временем метод хранения в глиняном горшке – природном контейнере, созданном для поддержания свежести вашего урожая до самой весны.

    Российские войска выбили ВСУ из Клебан-Быка в ДНР
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    Трамп намерен ввести уголовное наказание за сожжение флага США
    Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки
    В Федерации альпинизма России оценили шансы спасти Наговицыну с пика Победы

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан

    Украинский дипломат объяснил ценность страны для НАТО умением «убивать русских». С таким заявлением выступил посол страны в Польше Василий Боднар. Он добавил, что сейчас Киеву было бы достаточно лишь приглашения в альянс. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не станет частью НАТО. По мнению экспертов, скандальное высказывание Боднара выглядит издевательством в первую очередь над самими украинцами, а не русскими или поляками. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

