    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 17:59 • Справки

    Что можно делать на даче, а что – нельзя: новый закон заработает с 1 сентября 2025 года

    Что можно делать на даче, а что – нельзя: новый закон заработает с 1 сентября 2025 года
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С первого дня осени 2025 года жизнь в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) кардинально изменится. В силу вступает Федеральный закон № 353-ФЗ, который вносит долгожданные коррективы в правила жизни за городом. Его ключевая цель – вернуть тишину и спокойствие на дачные участки.

    Суть нововведений: четкое разграничение целей

    Законодатели стремятся четко разграничить: земля в СНТ – это территория для отдыха и личного подсобного хозяйства, а не площадка для извлечения прибыли. Новые правила однозначно запрещают использовать свои сотки для любого систематического заработка, который мешает соседям и нарушает целевое назначение земли.

    Что теперь под строгим запретом?

    Новый перечень запрещенных видов деятельности был составлен максимально детально, чтобы исключить любые двусмысленные трактовки и лазейки. Теперь дачникам и владельцам участков стоит особенно внимательно отнестись к тому, как они используют свою землю.

    Коммерческие объекты

    На территории садовых и дачных участков теперь строго запрещено открывать и эксплуатировать любые объекты, ведущие коммерческую деятельность. Речь идет не только о банях и саунах, которые переоборудованы в клубы или мини-отели, но и о хостелах, кафе, магазинах, небольших автомастерских, тренажерных залах и других объектах, где осуществляется платный прием клиентов. Главная причина такого запрета – нарушение санитарных норм, правил безопасности и спокойствия соседей, а также использование земель не по назначению.

    Промышленное производство

    Особое внимание уделено промышленным объектам. На дачных участках теперь нельзя размещать животноводческие фермы, питомники для разведения животных, крупные тепличные комплексы и птичники, где продукция выращивается и реализуется в коммерческих масштабах. Такие объекты считаются производственными и требуют отдельных разрешений и иной категории земель. Более того, они создают повышенную нагрузку на инфраструктуру, могут вызывать неприятный запах, шум и угрозу санитарной безопасности для соседних участков.

    Услуги на дому

    Популярная среди дачников практика – оказывать платные услуги прямо на своем участке – также попала под запрет. Теперь нельзя организовывать там парикмахерские, салоны массажа, небольшие швейные мастерские или столярные цеха, если деятельность носит систематический и коммерческий характер. Важно понимать, что речь не идет о разовых услугах для семьи или друзей, а именно о регулярном приеме клиентов и извлечении прибыли.

    Складирование и перепродажа товаров

    Отдельным пунктом в списке выделено хранение товаров для дальнейшей перепродажи. Если участок используется как склад – будь то строительные материалы, бытовая техника, одежда или продукты, – это теперь считается незаконным. Такие действия не только противоречат назначению земель, но и могут создавать угрозу пожароопасности и нарушать нормы соседского проживания.

    Что разрешено делать на даче

    Новый закон четко разграничивает, что нельзя и что по-прежнему можно делать на дачных участках. Привычный уклад загородной жизни, несмотря на нововведения, остается неприкосновенным. Все традиционные дачные занятия разрешены, но с некоторыми нюансами, о которых важно знать каждому владельцу участка.

    Строительство для личных нужд

    На участке по-прежнему можно возводить постройки, которые необходимы для комфортного проживания и ведения хозяйства. Это касается как садовых и жилых домов, так и бань, гаражей, сараев, теплиц, беседок или хозяйственных построек.

    Главное условие – все это должно возводиться исключительно для личного использования, без передачи в аренду или организации коммерческой деятельности. При этом нужно строго соблюдать градостроительные и противопожарные нормы: отступы от границ участка, высотные ограничения и правила подключения к коммуникациям. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам или даже признанию строения незаконным.

    Выращивание урожая

    Закон не ограничивает садово-огородную деятельность. Владельцы могут по-прежнему сажать овощи, фрукты, ягоды, зелень и цветочные культуры в любых объемах, если это делается для собственного потребления.

    Ограничений по ассортименту культур нет: хотите высадить грядку клубники, теплицу с помидорами или декоративные клумбы – делайте это свободно.

    Более того, выращенный урожай можно перерабатывать: варить варенье, сушить травы, консервировать овощи или делать домашние заготовки. Однако масштабное выращивание с последующей продажей уже может расцениваться как предпринимательская деятельность и потребует оформления в законном порядке.

    Содержание сельскохозяйственных животных

    Разведение животных для личных нужд также остается в списке разрешенных занятий. На участке можно держать кур, уток, гусей, кроликов, коз и другую мелкую живность для собственного потребления: получения яиц, мяса, молока или просто в декоративных целях.

    При этом владельцам придется соблюдать санитарные и ветеринарные правила: чистоту в вольерах, безопасное расстояние до соседних участков и отсутствие неприятных запахов или шума, которые могут мешать окружающим. Если требования нарушаются, соседи имеют право пожаловаться, а на владельца могут наложить административные штрафы.

    Пчеловодство

    Любители меда и пасек также могут не переживать: пчеловодство на даче разрешено, но с важной оговоркой. В уставе СНТ или ДНТ должно быть прямо указано, что на территории товарищества допускается содержание пчел. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные нормы: правильно размещать ульи, обеспечивать безопасное расстояние до соседних участков и зон общего пользования, а также ухаживать за пчелами, чтобы избежать конфликтов и жалоб.

    Таким образом, закон по-прежнему поддерживает традиционный формат дачной жизни. Все, что связано с отдыхом, выращиванием урожая, ведением хозяйства для себя и семьи, остается легальным. Главное – использовать участок строго по назначению и не превращать его в источник систематического дохода.

    Правила продажи излишков урожая

    Продажа излишков сельхозпродукции не считается предпринимательством и остается легальной, но только при соблюдении трех условий:

    • Площадь участка не превышает 50 соток.

    • Все работы выполнены исключительно силами семьи без привлечения наемных работников.

    • Продажа происходит на рынках или ярмарках при наличии подтверждающей справки от правления СНТ о происхождении товара.

    Доходы от такой деятельности не облагаются налогами. Нарушение любого из этих условий переводит деятельность в разряд предпринимательской, что требует регистрации ИП или фермерского хозяйства и уплаты налогов.

    Штрафы за нарушение новых правил

    Игнорирование установленных ограничений может обойтись весьма дорого. Закон относит подобные действия к нецелевому использованию земельного участка и наказывает за них по статье КоАП РФ. Размер санкций напрямую зависит от того, кто является владельцем земли – физическое лицо или юридическое.

    Для частных владельцев (физлиц)

    Если владелец участка решит использовать его не по назначению, например, открыть на даче мастерскую, магазин или склад, ему грозит штраф в размере от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей.

    В случаях, когда кадастровая стоимость земли не определена, действует фиксированный диапазон штрафов – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Для организаций (юрлиц)

    Компаниям, нарушающим правила, придется заплатить куда больше. Для юридических лиц штраф составляет от 1,5% до 2% от кадастровой стоимости земли, но не ниже 100 тыс. рублей.

    Если кадастровая оценка отсутствует, сумма штрафа фиксируется в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

    Другие важные изменения

    Поправки затрагивают и другие аспекты дачной жизни:

    • Минимальный и максимальный размер участков теперь будут определять региональные власти.

    • Продажа участков. Запрещено продавать земельные участки отдельно от стоящих на них домов и построек, если это делает невозможным использование земли по целевому назначению.

    • Уточненный перечень построек. Составлен детальный перечень объектов, которые можно размещать на территории СНТ: от колодцев и временных построек до объектов общего пользования.

    Задача нового закона – защитить права большинства дачников, которые стремятся к тихому отдыху, а не к предпринимательским экспериментам своих соседей. Таким образом, с 1 сентября СНТ должны начать возвращать свой первоначальный облик – места спокойного загородного отдыха.

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения?

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас.

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими.

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддерж

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации