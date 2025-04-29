  • Новость часаОсужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД Германии возглавит «ликвидатор» диалога с Россией
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 мая
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    Марочко: Группировка ВСУ попала в полукольцо в Купянске
    В Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами
    Финляндия предостерегла Украину от территориальных уступок Москве
    Пакистан сбил индийский беспилотник
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    36 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    29 апреля 2025, 17:55 • Справки

    Опасно ли есть проросший картофель и что с ним делать

    Опасно ли есть проросший картофель, что с ним делать и как хранить, чтобы не прорастал

    Опасно ли есть проросший картофель и что с ним делать
    @ K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прорастание картофеля в процессе хранения – обычное явление, особенно в весенний период. Проклюнувшиеся ростки и появление зеленого оттенках на клубнях может вызывать закономерные вопросы о пригодности картофеля в пищу и возможных альтернативных способах его применения. О том, какие есть риски и как безопасно использовать проросший картофель – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Чем опасен проросший картофель?

    Картофель содержит природный гликоалкалоид соланин, концентрация которого возрастает в процессе прорастания и при воздействии света (что приводит к позеленению). Соланин может вызывать токсические эффекты при употреблении в значительных количествах, проявляясь такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, головная боль и боли в животе.

    Какие части проросшего картофеля наиболее опасны

    Наивысшая концентрация соланина обнаруживается в следующих частях проросшего картофеля:

    Ростки. Содержат максимальное количество токсина.

    Кожура. Концентрация соланина непосредственно под кожурой значительно выше, чем во внутренней части клубня.

    Глазки. Углубления на поверхности клубня, из которых развиваются ростки, также являются зонами повышенного содержания соланина.

    Зеленые участки. Позеленение свидетельствует об активном синтезе хлорофилла и сопутствующем накоплении соланина.

    Можно ли есть проросший картофель?

    Употребление в пищу большого количества проросшего или позеленевшего картофеля может представлять опасность для здоровья. Точные пороговые значения содержания соланина, вызывающие симптомы интоксикации, варьируются в зависимости от индивидуальной чувствительности, массы тела и количества употребленного продукта.

    Как обработать проросший картофель, чтобы он стал безопасным

    1. Тщательная очистка и удаление ростков

    Если картофель имеет небольшие ростки и не демонстрирует зеленого оттенка, его можно подготовить к употреблению, следуя определенным правилам:

    Удаление ростков. Ростки следует удалять полностью, стараясь выломать их из основания глазка.

    Толстое срезание кожуры. Рекомендуется срезать кожуру на глубину не менее 3-4 миллиметров, чтобы удалить поверхностный слой с повышенной концентрацией соланина.

    Вырезание глазков. Тщательно вырезайте все глазки и окружающую их область.

    Оценка внутренней части клубня. Если внутренняя часть клубня выглядит здоровой и не имеет зеленоватого оттенка, его можно использовать для приготовления пищи.

    2. Ограничения на употребление

    Даже после тщательной обработки употребление в пищу большого количества проросшего картофеля не рекомендуется. Следует отдавать предпочтение клубням с минимальными признаками прорастания.

    3. Способы приготовления и разрушение соланина

    Важно отметить, что термическая обработка (варка, жарка, запекание) лишь незначительно снижает содержание соланина в картофеле. Большая часть токсина остается в клубне и частично переходит в отвар. Поэтому способ приготовления не является решающим фактором в обеспечении безопасности проросшего картофеля.

    Можно ли сажать проросший картофель?

    Проросший картофель может служить доступным посадочным материалом, особенно при ограниченных ресурсах. Однако следует учитывать потенциальное снижение урожайности, если прорастание было значительным до момента посадки.

    Как подготовить проросшие клубни к посадке

    Для использования проросшего картофеля в качестве посадочного материала необходимо выполнить следующие шаги:

    Выбор клубней. Отберите клубни с крепкими, короткими ростками. Избегайте использования сморщенных или загнивших клубней.

    Нарезка клубней (при необходимости). Крупные клубни можно разрезать на несколько частей (деленок) таким образом, чтобы каждая деленка содержала один-два здоровых ростка или глазка. Срезы необходимо подсушить для предотвращения загнивания.

    Проращивание на свету (озеленение). Перед посадкой рекомендуется провести озеленение клубней, выложив их в светлое и прохладное место. Это способствует развитию крепких и коренастых ростков.

    Как сажать проросший картофель

    Пророщенный картофель высаживают в подготовленный грунт в соответствии с агротехническими рекомендациями для данной культуры.

    Выращивание картофеля из ростков

    В качестве альтернативы можно использовать непосредственно ростки, отделив их от клубня и укоренив во влажном субстрате или воде до появления корешков. Затем укоренившиеся ростки высаживают в грунт. Этот метод позволяет получить посадочный материал даже из сильно проросшего картофеля, который не пригоден для посадки целиком.

    Какая отметка для проросшего картофеля будет критической

    Эксперты указывают, что если длина ростков превышает три сантиметра, такой картофель не рекомендуется употреблять в пищу из-за значительной концентрации соланина. При едва заметных ростках их можно удалить, срезав вместе с тонким слоем кожуры, которая также может содержать повышенный уровень соланина.

    Для безопасного употребления картофеля предпочтительны молодые клубни, приготовленные щадящими способами, такими как варка в кожуре, запекание или тушение. Эти методы помогают сохранить питательные вещества. Картофель является источником углеводов, клетчатки и белка, а различные сорта обладают своими уникальными витаминным составом. Например, белый картофель богат витамином C, а батат – бета-каротином.

    Таким образом, при обнаружении проросшего картофеля важно оценить длину ростков. Если они превышают 3 см, риск отравления соланином возрастает, такой картофель лучше использовать для посадки. Клубни с небольшими ростками можно употреблять после тщательной очистки, но следует помнить о потенциальном наличии соланина и не злоупотреблять таким продуктом.

    Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал и не зеленел

    Эффективное предотвращение прорастания картофеля во время хранения является ключевым фактором для обеспечения его качества и безопасности.

    Для замедления процессов прорастания необходимо обеспечить следующие условия хранения:

    Низкая температура. Идеальная температура хранения картофеля составляет +2...+4 °C. Более высокие температуры стимулируют прорастание.

    Темнота. Свет активизирует синтез хлорофилла и соланина, а также способствует прорастанию.

    Низкая влажность. Избыточная влажность может способствовать развитию гнили и плесени. Оптимальный уровень влажности составляет 85-90%.

    Хорошая вентиляция. Обеспечивает равномерную температуру и влажность, предотвращает скопление этилена – газа, выделяемого картофелем и стимулирующего прорастание.

    Использование ингибиторов прорастания

    В промышленных масштабах для длительного хранения картофеля могут использоваться специальные химические ингибиторы прорастания, однако их применение не распространено в бытовых условиях.

    Как замедлить прорастание картофеля: народные средства

    Существуют народные методы, которые могут незначительно замедлить прорастание картофеля в домашних условиях:

    Размещение рядом яблок или бананов. Эти фрукты выделяют этилен, который в определенных концентрациях может подавлять прорастание картофеля. Однако эффективность данного метода ограничена.

    Использование эфирных масел. Некоторые эфирные масла (например, мяты перечной) обладают свойствами замедления прорастания, однако их применение требует осторожности и не имеет научно подтвержденной высокой эффективности.

    Соблюдение оптимальных условий хранения – наиболее эффективный способ предотвращения прорастания и сохранения качества картофеля на длительный срок.

    Главное
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Военный эксперт: Индия заменяет МиГ-29К французскими Rafale по трем причинам
    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников
    Медведев призвал завершить СВО победой и уничтожением режима Киева
    Полиция Петербурга провела масштабный рейд с военной техникой
    На месторождении газа в Тюменской области образовался смерч (видео)

    Почему отложен проект единой валюты БРИКС

    Страны БРИКС решили, что пока не время переходить на единую валюту, но активно обсуждают переход на национальные валюты в торговле. Россия в этом плане достигла впечатляющих результатов: уже 90% расчетов со странами БРИКС проходят не в долларах, а в нацвалютах. Почему для единой валюты БРИКС еще не время, и когда оно настанет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............