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    26 апреля 2025, 17:45 • Справки

    Редис: как вырастить быстро и просто, когда сажать и сколько растет

    Редис: как вырастить быстро и просто, когда сажать и сколько растет
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Редис – один из самых скороспелых овощей, способный порадовать дачников первым урожаем сочных корнеплодов уже через несколько недель после посева. Его неприхотливость и быстрое созревание делают его идеальным вариантом для начинающих огородников и тех, кто хочет как можно раньше получить свежую витаминную зелень к столу. Как вырастить хрустящий и вкусный редис, какие сорта лучше сажать и как скоро можно собирать первый урожай — в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Какой сорт редиса выбрать: лучшие по вкусу и срокам созревания

    Современные селекционеры предлагают широкий ассортимент сортов редиса, отличающихся не только цветом и формой корнеплодов (круглые, овальные, удлиненные – форма редиса может быть самой разнообразной, даже напоминающей яйцо), но и сроками созревания.

    Сколько созревает редис

    Ультраранние сорта редиса, такие как «18 дней» или «Экспресс 16 F1», готовы к уборке уже через 16–20 дней после появления всходов.

    Раннеспелые сорта редиса («Французский завтрак», «Жара», «Чемпион») созревают в течение 20–25 дней.

    Среднеспелые сорта редиса («Регге», «Снежный шар», «Редис Фиолетовая королева») требуют 25–35 дней, а позднеспелые сорта редиса («Красный великан», «Ледяная сосулька») – до 55 дней.

    Для получения раннего весеннего урожая рекомендуется выбирать ультраранние и раннеспелые сорта редиса. Для летних посевов лучше отдать предпочтение сортам, устойчивым к стрелкованию (образованию цветоносов), таким как «Жара» или «Селеста F1». Позднеспелые сорта редиса идеально подходят для осеннего выращивания, так как формируют более крупные корнеплоды, пригодные для хранения. При выборе стоит учитывать и редис отзывы других огородников.

    Сроки посева: ловим благоприятный момент, когда сажать редис

    Сроки посадки редиса напрямую влияют на его урожайность и качество корнеплодов. Редис – культура короткого светового дня, поэтому для формирования сочных корнеплодов посев редиса проводят ранней весной (как только оттает почва и прогреется до +2...+4°C на глубине 4–5 см) и в конце лета – начале осени, когда световой день начинает сокращаться.

    В средней полосе, включая Москву, Московскую область, оптимальным временем для весеннего посева является середина апреля – конец мая, а для осеннего – конец августа. Некоторые ранние сорта редис можно высевать даже в марте, если позволяет погода и почва прогрелась.

    Для непрерывного получения урожая рекомендуется проводить посев редиса конвейерным способом, с интервалом в 7–10 дней. Подзимний посев редиса (в ноябре, по замерзшей почве) позволяет получить ультраранний урожай весной, раньше обычных сроков. Однако в регионах с нестабильными зимами существует риск преждевременного прорастания семян редиса во время оттепелей.

    Подготовка почвы: залог быстрого роста редис

    Редис не слишком требователен к почве, но для быстрого роста и формирования качественных корнеплодов предпочтительны рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.

    Подготовку грядки лучше провести с осени, перекопав землю на глубину штыковой лопаты и внеся перепревший навоз или компост (избегая свежего навоза, который может вызвать пустоты в корнеплодах). Весной, перед посевом, почву можно дополнительно разрыхлить и внести древесную золу (как источник калия) или комплексное минеральное удобрение.

    На песчаных почвах, которые быстро пересыхают и бедны питательными веществами, рекомендуется внести перегной или зрелый компост (1–1,5 ведра на квадратный метр), а также биогумус или сапропель. Кислые торфяные и лесные почвы необходимо известковать доломитовой мукой или древесной золой (лучше после предварительного анализа кислотности почвы).

    За неделю до посева грядку можно накрыть агроволокном или полиэтиленовой пленкой для более быстрого прогревания почвы.

    Как сеять семена редиса: правильная схема

    Перед посевом семена редиса рекомендуется рассортировать, удалив всплывшие в соленой воде (невсхожие). Оставшиеся семена редиса можно обеззаразить, замочив на 20–30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида, а затем промыть и высушить. Для стимуляции роста семена редиса можно замочить в биостимуляторе и за сутки до посева поместить в холодильник для закаливания. Некоторые огородники предварительно проращивают семена редиса во влажной ткани до появления белых ростков.

    На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 1-2 см и обильно поливают их водой. Расстояние между рядками должно составлять 10-15 см, а между семенами редиса в рядке – 3-5 см (для крупных сортов – до 10 см). Семена редиса засыпают рыхлой землей, слегка утрамбовывают и присыпают перегноем или торфом. После посева поливать грядку не нужно.

    Для ускорения появления всходов грядку можно накрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом (в последнем случае риск перегрева рассады в солнечную погоду ниже). Первые всходы обычно появляются через 3-4 дня.

    Как поливать редис

    Уход за редисом сводится к регулярным поливам, своевременному прореживанию (при загущенных всходах) и рыхлению почвы. Редис очень влаголюбив, поэтому поливать его необходимо ежедневно, а в жаркую погоду – дважды в день (утром и вечером). Почва под редисом должна постоянно быть слегка влажной. Неравномерные поливы могут привести к растрескиванию корнеплодов и ухудшению их вкусовых качеств (появлению горечи). Недостаток влаги на ранних стадиях развития может вызвать формирование уродливых корнеплодов с жесткой «шейкой».

    Нужно ли рыхлить грядку с редисом

    При загущенных всходах необходимо провести прореживание, оставляя между растениями 4-5 см. Прореживание лучше проводить на стадии семядольных листьев по влажной почве. Регулярное рыхление почвы после поливов обеспечивает доступ воздуха к корням и препятствует образованию почвенной корки, затрудняющей рост.

    Как подкармливать редис

    Подкормки редису обычно не требуются, если почва была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями перед посевом. На бедных почвах можно провести одну корневую подкормку комплексным минеральным удобрением с преобладанием калия (например, зольным раствором или специальными удобрениями для корнеплодов) после появления первых настоящих листьев. Азотные удобрения в период формирования корнеплодов не рекомендуются, так как могут вызвать пустоты внутри них.

    Как защитить редис от вредителей

    Основным вредителем редиса является крестоцветная блошка. Для защиты от нее можно использовать укрывной материал (спанбонд), опудривание листьев золой или табачной пылью (после полива по влажным листьям), а также регулярные поливы (блошки не любят влажную почву и листья). При обнаружении признаков бактериоза (слизь с неприятным запахом внутри корнеплодов) больные растения необходимо удалить, а почву пролить препаратами на основе сенной палочки.

    Можно ли выращивать редис в теплице

    Редис можно успешно выращивать и в защищенном грунте. Редис в теплице созревает еще раньше, что позволяет получить первый урожай уже в марте-апреле. Для тепличного выращивания подходят сорта, устойчивые к недостатку освещения.

    Чем полезен редис и что можно из него приготовить

    Редис – это не только вкусный, но и полезный овощ, который часто используется в свежих салат с редисом, окрошке и других блюдах. Он хорошо сочетается с другими ранними овощами, такими как редис огурец и редис лук, а также с морковью (морковь редис) и капустой (капуста редис).

    Это сочный и хрустящий корнеплод, обычно с острым вкусом, хотя современные гибриды могут быть и более мягкими.

    Редис – однолетнее растение, которое быстро проходит весь цикл развития от посева до сбора урожая.

    Сколько редис растет, зависит от сорта и условий выращивания, но в среднем составляет 3–4 недели. Редис в апреле уже радует многих дачников первым урожаем.

    Какая температура оптимальна для редиса

    Лучше всего редис растет при температуре +15...+20°C.

    Когда сеять редис весной

    Как только позволит почва, обычно в апреле, а в теплице можно и раньше.

    Соблюдая эти простые рекомендации, каждый дачник сможет быстро и без особых хлопот вырастить сочный и хрустящий редис, который станет отличным дополнением к весенним и летним блюдам. Не забывайте о своевременных посевах и регулярном поливе – и богатый урожай вам гарантирован!

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