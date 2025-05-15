От бабушкиного напитка до модного тренда: чем полезен цикорий

Цикорий: свойства, чем отличается от кофе, польза и вред, кому можно, а кому – нельзя

Tекст: Ольга Никитина

От поля до чашки: как производят цикорий

В промышленных масштабах цикорий выращивают на полях, подобно моркови или сахарной свекле. Собранные корни очищают, измельчают, подвергают процессу сушки и обжарки. Дальнейшая обработка зависит от того, какой цикорий планируется получить.

Так, для производства растворимого цикория измельченное сырье подвергают экстракции горячей водой. Полученный раствор концентрируют путем выпаривания, превращая в жидкий экстракт или порошок.

Гранулированный цикорий получают путем дополнительной обработки порошка паром, что позволяет мелким частицам слипаться в более крупные гранулы.

Натуральный молотый цикорий представляет собой просто высушенные, обжаренные и смолотые корни, которые при заваривании дают нерастворимый осадок.

Жидкий экстракт, напротив, является полностью растворимым напитком.

В чем польза цикория

Основная польза цикория для организма кроется в высоком содержании инулина – натурального полисахарида, который может составлять до 75% в корне цикория обыкновенного.

Инулин является мощным пребиотиком, способствующим росту полезной микрофлоры кишечника и улучшению его перистальтики. Это, в свою очередь, может положительно сказываться на пищеварении, помогая избавиться от запоров и вздутия живота.

Исследования также показывают, что инулин может способствовать стабилизации уровня сахара в крови, повышению чувствительности клеток к инсулину и снижению инсулинорезистентности.

Кроме того, предполагается, что инулин улучшает усвоение кальция, что важно для здоровья костей и профилактики остеопороза.

Помимо инулина, цикорий содержит марганец, фосфор, витамины С и В6, фолиевую кислоту и калий, которые также важны для поддержания различных функций здоровье.

Кофе или цикорий: в чем разница?

Многие пьют цикорий как альтернативу кофе из-за схожего горьковатого вкуса. Однако ключевое отличие заключается в отсутствии кофеина в цикории. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто стремится снизить потребление тонизирующих веществ.

В отличие от кофе, цикорий обычно не вызывает учащения сердцебиения и повышения артериального давления.

Отзывы о цикории гласят также, что напиток может притуплять чувство голода, что может быть полезно для контроля веса.

Кому следует быть осторожным: вред цикория и противопоказания

Несмотря на многочисленные полезные свойства цикория, существуют и определенные противопоказания для употребления этого напитка. Например, людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы следует употреблять цикорий с осторожностью из-за возможной перекрестной аллергической реакции.

Частое употребление напитка может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота. Кроме того, цикорий не рекомендуется при варикозном расширении вен, желчекаменной болезни, гипотонии (пониженном давлении) или нестабильном артериальном давлении, так как может спровоцировать нежелательные последствия.

Сколько можно пить цикория

Важно помнить о мере: даже при отсутствии противопоказаний не стоит употреблять более 300 мл цикорий напиток в сутки, чтобы избежать возможных побочных эффектов, таких как слабость, тошнота и головокружение.

Какой цикорий выбрать и как приготовить

Сегодня цикорий купить можно в различных формах: жареный молотый, жидкий экстракт, сублимированный цикорий и гранулированный растворимый цикорий. При выборе важно обращать внимание на состав – качественный продукт не должен содержать никаких добавок, кроме корня цикория.

Способы приготовления разнообразны: растворимый цикорий достаточно залить горячей водой, молотый цикорий заваривают как обычный кофе. Существуют и интересные рецепты из цикория, например, квас из цикория, который можно приготовить в домашних условиях. Для приготовления этого освежающего и полезного напитка используют цикорий растворимый, сахар, дрожжи и воду.

Цикорий сегодня: от «бабушкиного напитка» до модного тренда

Некогда воспринимаемый как дешевый заменитель кофе в советских столовых, сегодня цикорий переживает второе рождение, завоевывая популярность среди приверженцев здорового образа жизни. Его все чаще можно встретить в меню кофеен и магазинов здорового питания. Люди ценят его за отсутствие кофеина, полезные свойства и возможность разнообразить свой рацион. Цикорий перестал быть просто эрзац-кофе, став самостоятельным и ценным цикорий напитком.

Некоторые гурманы добавляют цикорий в раф или латте, создавая оригинальные вкусовые сочетания.

Можно ли пить цикорий при гипертонии

В отличие от кофе, цикорий не обладает свойством повышать артериальное давление. Именно поэтому растворимый цикорий часто называют удачной заменой кофе для людей с противопоказаниями к нему.

Более того, цикорий может оказывать и благотворное влияние на состояние людей с повышенным давлением. Благодаря содержанию пиридоксина (витамина B6), напиток способствует снижению уровня стресса и эмоционального напряжения, а также улучшению качества сна, что немаловажно для стабилизации артериального давления.

Кроме того, цикорий обладает сладковатым вкусом и может использоваться в качестве альтернативы сахару или сахарным сиропам, что делает его полезным для диабетиков, которые также часто подвержены гипертонии. Таким образом, умеренное употребление цикория может стать не только безопасной, но и полезной частью рациона для людей, контролирующих свое артериальное давление.

Можно ли цикорий беременным

Цикорий может быть полезен для женщин в положении, однако употреблять его следует с умеренностью. Чрезмерное увлечение напитком может привести к аллергическим реакциям из-за высокого содержания витамина C. Оптимальной суточной дозой считается 1–2 чашки.

При соблюдении этой нормы цикорий может оказать ряд положительных эффектов: способствовать снижению стресса благодаря магнию и витаминам группы B, а также инулину, который стимулирует выработку «гормона радости» – серотонина. Инулин также благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике и улучшая обмен веществ.

Кроме того, цикорий может помочь справиться с отечностью, часто беспокоящей беременных, благодаря своему влиянию на лимфоидную ткань и улучшению тока лимфы.

По словам диетологов, растворимый цикорий может благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему, успокаивать, бороться с запорами, изжогой и тошнотой, что особенно актуально для беременных. Также цикорий может способствовать предотвращению анемии у будущих мам за счет повышения уровня эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода к органам и тканям матери и плода, благодаря содержанию железа и витаминов группы B. Тем не менее, перед включением цикория в свой рацион беременным женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Можно ли давать цикорий детям

Напиток из цикория можно давать детям уже с годовалого возраста, и он даже может включаться в меню детских садов. Однако вводить цикорий в рацион ребенка следует с осторожностью, учитывая потенциальную возможность аллергических реакций. Необходимо внимательно наблюдать за реакцией малыша после первого употребления. Если никаких аллергических проявлений не последовало, количество напитка можно постепенно увеличивать до двух порций в день. Для улучшения вкуса можно добавлять в напиток небольшое количество меда или фруктового сока при отсутствии побочных эффектов.

По мнению специалистов, напиток из цикория может быть полезен для детей: он способствует улучшению аппетита, обогащает детский организм витаминами, укрепляет иммунную систему и оказывает успокаивающее действие на нервную систему ребенка.

Тем не менее, как и в случае с любым новым продуктом, введение цикорий в рацион ребенка раннего возраста лучше обсудить с педиатром. Детям до года цикорий не рекомендуется.

В заключение стоит отметить, что цикорий – это не просто альтернатива кофе, а ценный растительный продукт со своими уникальными цикорий свойствами и пользами для организма. Зная о его полезные свойства цикория и возможных противопоказаниях, каждый может решить, стоит ли включать этот напиток в свой рацион. Многочисленные отзывы о цикории подтверждают, что при правильном употреблении он может стать вкусным и полезным дополнением к ежедневному меню.