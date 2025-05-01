  • Новость часаПервый регулярный рейс в Абхазию вылетел из Москвы спустя 30 лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    10 комментариев
    1 мая 2025, 14:40 • Справки

    Как приготовить вкусный и сочный шашлык

    Секреты вкусного и сочного шашлыка: как приготовить просто и быстро и какой выбрать маринад

    Как приготовить вкусный и сочный шашлык
    @ Dmitry Chasovitin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шашлык – это не просто блюдо, а целый ритуал, объединяющий друзей и семью вокруг мангала. Но чтобы он получился по-настоящему вкусным – сочным, ароматным и нежным – важно знать несколько ключевых правил. О том, какое мясо выбрать и как его нарезать, какой маринад лучше раскроет вкус и как избежать самых распространенных ошибок при жарке, читайте в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Как выбрать мясо для шашлыка

    Первый и, пожалуй, самый важный шаг к идеальному шашлыку – это выбор качественного мяса. Вопреки распространенному мнению, вкусный шашлык можно приготовить не только из баранины, но и из свинины, говядины и даже птицы. Главное правило – мясо не должно быть излишне постным.

    Для свинины идеально подойдет шея, для говядины – вырезка или толстый край с прожилками жира, для баранины – корейка или задняя часть. Жировые прослойки играют ключевую роль, обеспечивая сочность и предотвращая пересыхание мяса во время жарки.

    Как правильно нарезать мясо для шашлыка

    Не менее важен и размер нарезки. Стремление к мелким кусочкам может привести к потере сока и пересушиванию. Настоящий шашлык – это крупные, добротные куски весом около 50-60 граммов. Такая нарезка позволяет мясу сохранить максимум внутренней влаги и остаться нежным и сочным внутри, приобретая аппетитную корочку снаружи.

    Танец с углями: самые частые ошибки приготовления шашлыка

    Самая распространенная ошибка при приготовлении шашлыка кроется не в мясе или маринаде, а в неправильном процессе жарки. Нетерпеливые кулинары часто бросают мясо на слишком горячие, пылающие угли, что приводит к обугливанию снаружи и сырости внутри. Для достижения идеального результата необходимо дождаться, когда пламя полностью прогорит, а угли покроются тонким слоем седого пепла, излучая ровное, умеренное тепло. Такие угли обеспечат равномерное прожаривание мяса изнутри, образуя аппетитную золотистую корочку.

    Важно также правильно расположить шампуры над углями – на расстоянии около 12-15 сантиметров. Куски мяса на шампуре не должны плотно прилегать друг к другу, оптимальное расстояние между ними составляет 2-3 сантиметра для равномерного прожаривания со всех сторон.

    Во время жарки шампуры необходимо регулярно переворачивать, чтобы мясо прожаривалось равномерно и не подгорало. Не стоит постоянно поливать шашлык водой или маринадом, так как это может привести к образованию пара и ухудшению корочки.

    Время приготовления зависит от вида мяса, размера кусков и интенсивности жара, но в среднем составляет 15-20 минут. Готовность можно проверить, сделав небольшой надрез – сок должен быть прозрачным.

    Как приготовить шашлык из курицы: секреты сочного и ароматного мяса

    Шашлык из курицы – отличная альтернатива традиционным мясным вариантам. Он готовится быстрее, легче усваивается и при правильном подходе получается невероятно нежным. Однако есть нюансы: куриное мясо содержит мало жира, поэтому важно выбрать подходящие части тушки и правильно замариновать их. Разбираемся, как добиться идеального результата.

    Какая часть курицы лучше для шашлыка

    Первое правило вкусного шашлыка – качественное мясо. Оптимальный вариант – охлажденные бедра или голени: в них больше соединительной ткани, которая при жарке превращается в сочность. Филе грудки – диетический выбор, но требует особого подхода, иначе может выйти суховатым.

    На что обратить внимание:

    – Свежесть. Лучше брать охлажденное мясо, а не замороженное. Если альтернативы нет, размораживайте его медленно – в холодильнике или в холодной воде.

    – Кожица. Она помогает удерживать влагу, поэтому для шашлыка хорошо подходят кусочки с кожей.

    – Размер. Крупные куски (особенно грудка) сохраняют сочность лучше, чем мелкие.

    Ошибки, которых стоит избегать:

    – Быстрая разморозка в микроволновке или горячей воде – мясо станет жестким.

    – Использование старых или перемороженных продуктов – вкус будет менее выраженным.

    Как приготовить ломтики куриного мяса для шашлыка

    – Промывание и просушка. Мясо нужно ополоснуть холодной водой и промокнуть бумажными полотенцами – лишняя влага мешает маринаду впитаться.

    – Нарезка. Грудку делим на крупные куски (примерно 5×5 см), бедра и голени можно оставить целыми или разделить на две части.

    – Посуда для маринования. Идеально подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная емкость. Алюминий и пластик могут дать неприятный привкус.

    Какой маринад сделает шашлык вкусным и сочным: общие правила

    Маринад – это не просто способ придать мясу аромат, но и инструмент для размягчения волокон, что особенно актуально для более жестких видов мяса. Однако, вопреки распространенному заблуждению, уксус – далеко не лучший выбор для маринования. Он агрессивно воздействует на мясо, делая его сухим и «резиновым», полностью перебивая естественный вкус.

    Майонез также не рекомендуется из-за его нестабильности при высоких температурах, образования канцерогенов и излишней жирности.

    Идеальный маринад – это баланс кислоты, специй и, возможно, небольшого количества масла для лучшего распределения ароматов. В качестве кислой основы можно использовать натуральные ингредиенты: лимонный или гранатовый сок, кефир, сухое красное вино, томатный сок или даже минеральную воду. Эти компоненты мягко размягчают мясные волокна, не нарушая их структуру.

    Что касается специй, то здесь важно не переборщить. Соль, свежемолотый черный перец – зачастую этого бывает вполне достаточно, чтобы подчеркнуть естественный вкус качественного мяса.

    Дополнительно можно использовать паприку, кориандр, базилик, тимьян, но в умеренных количествах, чтобы не заглушить мясной аромат. Для придания сочности можно добавить немного растительного масла.

    Время маринования зависит от вида мяса и размера кусков. Для свинины и птицы достаточно 1-3 часов, говядине и баранине может потребоваться 3-6 часов, а иногда и больше, но не стоит мариновать мясо слишком долго, чтобы оно не стало излишне мягким и рыхлым.

    Лучшие маринады для куриного шашлыка

    Майонезно-чесночный

    Классика жанра, любимая многими за свою простоту и насыщенный вкус. Майонез обволакивает кусочки курицы, делая их нежными, а чеснок добавляет пикантную нотку. Добавление любимых специй для курицы усилит аромат.

    На минеральной воде

    Легкий и быстрый маринад, который делает курицу очень нежной. Газированная минеральная вода способствует размягчению волокон. Добавление лука и специй обогатит вкус.

    Винный (диетический)

    Неожиданно удачный вариант для куриной грудки. Сухое белое вино в сочетании с луком, чесноком, оливковым маслом и паприкой придает мясу пикантность и сохраняет его сочность.

    Кефирный

    Кефир обладает умеренной кислотностью и жирностью, что идеально подходит для маринования курицы. Он обволакивает каждый кусочек, сохраняя сок внутри и способствуя образованию аппетитной корочки. Добавление большого количества тонко нарезанного лука и любимых специй сделает маринад еще ароматнее.

    Экспериментируем со вкусами: оригинальные маринады

    Соево-кетчупный

    Для любителей необычных вкусовых сочетаний. Соевый соус придает пикантность и соленость, а кетчуп – легкую сладость и томатную нотку.

    Острый с табаско и йогуртом

    Для ценителей «огонька». Острый соус табаско в сочетании с чесноком и оливковым маслом маринует курицу, а йогуртовый соус с горчицей и зеленью идеально дополнит готовое блюдо.

    Лаймово-зеленый

    Освежающий и ароматный маринад с нотками цитруса и свежей зелени (мята, кинза, зеленый лук). Соевый соус и чили добавляют пикантности.

    Лучшие маринады для сочного шашлыка из свинины

    Существует множество способов замариновать свинину для шашлыка, каждый из которых придает мясу особые оттенки вкуса и способствует его размягчению:

    Маринад на основе кисломолочных продуктов (айран, кефир)

    Кисломолочная среда способствует размягчению мясных волокон, а жирная основа напитка придает мясу сочность и нежный сливочный привкус.

    Фруктовые маринады (киви, ананас)

    Ферменты, содержащиеся в некоторых фруктах, обладают сильным размягчающим действием на мясо. Однако требуют точного времени маринования, чтобы избежать излишней рыхлости. Придают шашлыку легкую фруктовую нотку.

    Маринад на основе газированной минеральной воды

    Простой способ, позволяющий сохранить естественный вкус мяса. Газация способствует размягчению, а добавление специй обогащает аромат.

    Азиатские маринады (соевый соус, рыбный соус, имбирь, чеснок, чили)

    Сочетание соленых, сладких и острых элементов создает яркий и многогранный вкус. Требуют баланса ингредиентов.

    Маринады на основе уксуса или лимонного сока

    Кислота способствует размягчению мяса и придает характерную кислинку. Важно соблюдать пропорции, чтобы избежать пересушивания.

    Минималистичные маринады (соль, перец, лук)

    Подчеркивают естественный вкус качественного мяса. Лук, нарезанный кольцами или измельченный, отдает свой сок и аромат.

    Неожиданные маринады (кофе, горчица)

    Могут придать мясу интересные вкусовые нюансы и способствовать его размягчению.

    Как правильно мариновать свинину для шашлыка

    Для достижения оптимальной сочности выбирайте части свинины с жировыми прослойками, такие как шея.

    Нарезайте мясо крупными кусками (около 50-60 граммов) поперек волокон для лучшей прожарки и сохранения сока.

    Время маринования зависит от типа маринада и размера кусков, но обычно составляет от 2-3 часов до ночи в холодильнике.

    Используйте неметаллическую посуду для маринования, чтобы избежать нежелательных химических реакций.

    Не перебарщивайте со специями, чтобы не заглушить естественный вкус мяса.

    Выбор маринада – дело вкуса, и экспериментирование с различными рецептами поможет вам найти свой идеальный вариант сочного и ароматного шашлыка из свинины.

    Солить или не солить маринад?

    Существует распространенное мнение, что соль «вытягивает» соки из мяса, поэтому ее следует добавлять непосредственно перед жаркой или уже после. Однако опытные шашлычники утверждают обратное: предварительное соление мяса на этапе маринования никак не влияет на его дегидратацию.

    Более того, посолить готовый шашлык равномерно довольно проблематично – соль останется на поверхности и не проникнет внутрь. Гораздо больше на сухость шашлыка влияет неправильное время приготовления и размер кусков. Поэтому солите мясо смело на этапе маринования – несоленый шашлык это, как говорится, «нонсенс».

    Нужно ли использовать приправы для маринования мяса

    Современные супермаркеты предлагают огромное разнообразие готовых приправ для шашлыка. Однако истинные ценители предпочитают использовать минимальный набор специй, чтобы не перебить естественный вкус мяса. Соль и свежемолотый черный перец – зачастую идеальный дуэт.

    Дополнительно можно использовать ароматные травы и специи, такие как паприка, кориандр, базилик, тимьян, но в умеренных количествах.

    Важно помнить, что все, что выступает над поверхностью мяса (травы, крупные частицы специй), может сгореть на углях, оставив неприятный привкус.

    На чем жарить шашлык – на шампурах или решетке?

    Традиционно шашлык готовят на шампурах, искусно переворачивая их над углями. Но если вам удобнее использовать решетку для гриля – смело используйте! Это не классика, но вполне рабочий вариант.

    Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто предпочитает шампуры: перед нанизыванием мяса прогрейте шампуры на мангале. Это не только обеспечит дезинфекцию, но и способствует коагуляции белков на поверхности мяса, «запечатывая» сок внутри.

    Как выбрать дрова для шашлыка

    Знатоки утверждают, что самый ароматный шашлык получается на фруктовых дровах – вишне, груше, сливе, виноградной лозе. Однако на практике отличить шашлык, приготовленный, например, на вишневых дровах, от шашлыка на дубовых или ольховых углях, сможет далеко не каждый.

    Главное правило – используйте дрова лиственных пород (липа, береза, тополь) и ни в коем случае не используйте смолистые (хвойные) породы дерева. Смола придаст мясу неприятный привкус и аромат, который испортит все ваши усилия.

    Главное
    Группировка «Север» ликвидировала диверсантов ВСУ на границе России
    ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
    Times сообщила о провале плана Стармера по миротворцам на Украине
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    Активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе
    Умерла актриса Ирина Кострова
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери

    Российские войска находятся вблизи от границ Днепропетровской области Украины. Этот регион используется ВСУ как промышленно развитая тыловая база, однако сегодня на окраинах области начинается принудительная эвакуация населения. По мнению экспертов, в офисе Зеленского осознают риск утраты территорий в районах Приднепровья и поэтому стягивают в регион дополнительные силы. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............