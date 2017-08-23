Кто ответит за гибель людей в Петербурге

В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?

В ночь на 28 сентября как раз накануне начала отопительного сезона в Адмиралтейском районе Петербурга лопнула труба. Инцидент произошел в 3.30 около дома № 20 по Измайловскому проспекту. Кипяток из лопнувшей трубы размыл асфальт на придомовой территории, и в образовавшуюся яму провалились два легковых автомобиля, а вода полилась в подвальное помещение антикафе «Типичный Петербург», которое находится в доме.

Сотрудники кафе и посетители успели выбежать, но двое молодых людей решили вернуться за забытыми вещами и погибли. Поводом для посиделок молодых людей был день рождения, компания выпивала, и, видимо, поэтому погибшие не смогли быстро оценить ситуацию и выбраться из помещения. Уголовное дело завел СК, проверку начала прокуратура Адмиралтейского района.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу газете ВЗГЛЯД сообщили, что откачка воды из подвала закончилась в семь утра, а теплоснабжение было отключено. Аварийные работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Представитель «Теплосеть Санкт-Петербурга» в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД подчеркнула, что перед началом отопительного сезона злополучную трубу проверяли: «В августе были проведены гидравлические испытания, все проходило по регламенту, труба 1992 года, срок эксплуатации разрешен до 2020 года. В документации сообщается, что в последние 8–12 лет на ней не было никаких дефектов. К ремонтным работам наши службы смогут приступить сразу после того, как будут вытащены автомобили. Срок ремонта такой теплораспределительной трубы по регламенту составляет 13 часов», – заявила пресс-секретарь Марина Максимова, отвечая на вопрос о том, когда в 76 зданиях будет возобновлено теплоснабжение, отключенное после аварии.

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Заместитель гендиректора по правовым и корпоративным вопросам ГУП «ТЭК СПб» Даниил Карпин утверждает, что срок эксплуатации трубы закончился в прошлом году: «Всего в Петербурге около 7750 км тепловых сетей. Большую часть обслуживает наша организация, почти все остальное – «Теплосети». Срок эксплуатации труб – 25 лет, свыше уже нельзя. Отмечу, что сетей, которые находятся в эксплуатации больше этого срока, довольно много. У нас – 22%. А у «Теплосетей» в два раза больше – 45%. И все эти трубопроводы необходимо заменить, они изношены», – цитирует его «Комсомольская правда».

Только за день до трагедии на Измайловском проспекте теплоэнергетики устраняли последствия прорыва тепловой трассы неподалеку – на Обводном канале. По словам Максимовой, это были две разные трубы. Представитель компании уточнила, что родственникам погибших будет оказана помощь, пострадавшим будет возмещен ущерб.

В соцсетях новость вызвала серьезный резонанс: многие петербуржцы обвинили управляющую компанию, которая, как они уверены, недостаточно тщательно проверила трубы. Однако, как сообщили газете ВЗГЛЯД в одной из УК, вина за произошедшее лежит на муниципальных властях:

«Это не управляющая компания виновата, а котельная. УК занимается сетями только внутри дома. Срок службы таких труб – 35 лет, и проверки таких труб весьма условные, потому что трубы проходят под землей. При проверке их включают под давлением, запускают горячую воду и проверяют целостность трубы. Сам дом при этом готовится к отопительному сезону так: трубопроводы заполняются холодной водой под давлением, это называется прессовкой. Представители УК должны сдать дом тепловикам, городу, после чего УК получает документ о том, что дом опрессован. Если у дома такой документ был, как утверждают в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», то случившаяся трагедия – случайность. Но если нет, то вина лежит на тепловой компании», – отметил собеседник. По его словам, труба 1992 года – не такая уж и старая: «Подобные трубы лежат и с 60–70-х годов, но причин сбоя может быть несколько: ее могли подмыть грунтовые воды, нельзя отменить усталость металла, могла не выдержать сварка», – сообщил источник из УК.

В Минстрое оперативно отреагировали на случившееся, заявив газете ВЗГЛЯД, что в ведомстве ведется мониторинг подобных аварий: «Каждый такой случай – на особом контроле. По горячим следам подробно разбираемся, что произошло и почему. И хотя каждый такой случай – это зона ответственности муниципальных властей, мы все анализируем и определенные выводы после таких историй делаем. Что касается состояния инженерных сетей, вопросов еще достаточно много не только в городе на Неве, но и в целом в России – предстоит еще серьезно поработать, чтобы все сети (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) привести в нормативное состояние», – сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос.

Прорывы теплотрасс – не редкость в Санкт-Петербурге, а горожане с грустью шутят, что после закрытия сезона фонтанов в Петергофе сезон фонтанов с началом отопительного сезона стартует в городе.

В ночь на 27 сентября прорвало теплотрассу на улице Будапештской, 6 сентября – на площади Ленина, на перекрестке Карташихиной улицы и Шкиперского протока – 31 августа. Каждый подобный прорыв сопровождается сложностями для жителей города: страдают автомобилисты и пешеходы, вода размывает проезжую часть и пешеходные дорожки, значительно уменьшая срок их службы.

«Для постоянного поддержания сетей в надлежащем состоянии требуется перекладка порядка 400 км труб в год, – пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в комитете по энергетике. – Сегодня же, как за счет средств бюджета, так и за счет средств теплоснабжающих организаций, реконструируется чуть более 200 км тепловых сетей». Чтобы избавить город от старых труб, за 10 лет необходимо инвестировать порядка 120 млрд рублей.

Проблемы с трубами в Санкт-Петербурге имеют не только исторический, но и коррупционный контекст: в 2012 году регион потрясло «трубное дело». Тогда из бюджета были похищены три миллиарда рублей. Деньги были выделены на строительство и капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, но вместо новых труб в землю укладывались старые (по некоторым данным, около 600 км труб), а сертификаты качества чиновники подделывали.