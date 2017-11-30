Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности

Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» признан терактом – об этом заявил в четверг президент Владимир Путин. На видеозаписи из магазина видно, как предполагаемый террорист подошел к камере хранения, оставил рюкзак и беспрепятственно вышел на улицу. От последовавшего через полчаса взрыва пострадали 13 человек. Как можно было защититься от теракта, о котором на сей раз не предупредило ЦРУ?

Владимир Путин назвал терактом взрыв, произошедший накануне в петербургском продуктовом магазине. Президент поручил директору ФСБ Александру Бортникову действовать в рамках закона при задержании виновных, но при опасности в плен не брать, а ликвидировать.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Слово «теракт» в тот момент не звучало, хотя координацию работы правоохранителей и экстренных служб сразу взял на себя Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Президент также напомнил о том, что ФСБ недавно пресекла попытку теракта в Санкт-Петербурге. Чуть более десяти дней назад ФСБ сообщила о раскрытии в Петербурге ячейки сторонников «Исламского государства*», планировавших 17 декабря устроить взрыв в Казанском соборе. Добавим, что, по данным следователей, с ИГ* была также связана группа, подготовившая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, исполнителя апрельского теракта в петербургском метрополитене.

На террористов, готовивших взрыв в Казанском соборе, удалось выйти благодаря информации, которую ЦРУ передало российским спецслужбам. Этот факт был отмечен в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. В случае со взрывом в «Перекрестке» Госдепартамент США ограничился предупреждением американским гражданам – не посещать район, где произошел инцидент, и следить за местными СМИ.

Подозреваемый попал на видео

Ранее в четверг стало известно, что подозреваемый в организации взрыва (в котором, по последним данным, пострадали 13 человек) был заснят камерами видеонаблюдения.

За полчаса до инцидента крепко сложенный брюнет неславянской внешности зашел в развлекательный комплекс «Гигант-Холл», неся на плече рюкзак. Видеозапись показывает, что, войдя в магазин «Перекресток», расположенный на первом этаже торгового центра, молодой человек проследовал к камере хранения. Здесь он оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам. Посетитель вышел без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18.30 по московскому времени. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы. Восемь из 13 пострадавших остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии.

«Это же частный бизнес, мы не можем как в метро сделать»

Теракт в питерском метро, вошедший в список наиболее трагичных эпизодов уходящего года, заставил задаться вопросом об уязвимости граждан – в данном случае пассажиров подземки. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по мнению экспертов, эффективность систем защиты в метрополитене и в целом на транспорте крайне мала. Возможности по ее совершенствованию невелики в силу большого пассажиропотока. Обеспечение безопасности торговых центров – задача менее сложная, но ее исполнение оставляет желать лучшего.

«Магазины оборудованы видеокамерами, есть охрана, рамки, противодействующие выносу продуктов. Но никаких антитеррористических средств в магазинах нет», – заявил ТАСС глава комитета администрации Санкт-Петербурга по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. При этом он добавил: «Надо же понимать, что это частный бизнес, мы не можем как в метро сделать».

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Далеко не идеально обстоит дело и в торговых центрах Москвы, о чем не далее как в прошлую пятницу сообщил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. За 2015–2017 годы департамент совместно с главками МВД и МЧС обследовал 64 крупных торговых центра. Из них 23 не были оборудованы стационарными рамками металлодетекторов, отмечает «Интерфакс». При этом всего в московских торговых центрах в настоящий момент функционирует в общей сложности более 17,5 тысячи видеокамер. Плюс более 7 тыс. камер наблюдения имеются в крупных сетевых магазинах, арендующих торговые площади в ТЦ. Но камеры наблюдения имелись и в питерском «Гигант-Холле», что не помешало проникновению злоумышленника.

«В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами», – заверили в своем телеграм-канале представители компании Х5 Retail Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Перекресток». После взрыва в «Перекрестке» питерские власти планируют обсудить с местными предпринимателями меры безопасности, сообщает ТАСС.

«Человеческий фактор» остается лучшим средством безопасности

«Не уверен, что все магазины, которые находятся в спальных районах или в каких-то периферийных местах, имеют такие финансы, чтобы установить эти рамки и поставить еще одного охранника для наблюдения», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

После теракта в петербургском метро шли разговоры о том, что необходимо всюду установить рамки металлодетекторов, напомнил он. Но во многом это осталось благими пожеланиями (что подтверждают, в частности, данные по московским торговым центрам).

«Все рамки в наших магазинах на сегодняшний момент отрегулированы на какие-то определенные параметры, ­­– отмечает Гончаров. – Я вот

сам наблюдаю: захожу в магазин, стоит охранник, стоит рамка, я прохожу, у меня что-то зумирует – никакой реакции у наших охранников это не вызывает.

Человеческий фактор здесь все же является основным, и если сотрудник охраны не реагирует, то, по всей видимости, рамки бесполезны».

Что касается видеонаблюдения, то во многих ситуациях видеонаблюдение может помочь лишь уже после того, как произошла трагедия. «В этой ситуации мы, что называется, констатируем факт и ищем преступника», – заявил собеседник.

Единственное, что остается делать, например, охране магазина, которая находится внутри – не терять бдительности, подчеркивает эксперт. «Надо более внимательно приглядываться к тем гражданам, которые вызывают у них подозрение. В любом случае, человек, идущий на преступление, немножко неадекватен», – говорит Гончаров. Заметим – неадекватным в поведении подозреваемого во взрыве в «Перекрестке» было разве что то, что он «забыл» рюкзак в камере хранения. Но этот факт не привлек внимание охраны.

Кроме того, мы сами, граждане, должны быть более внимательны, добавляет Гончаров. «Наступают праздничные дни, и все в таком ажиотаже. Посещая какие-то общественные места, надо смотреть на окружение, которое находится около вас. Если вас что-то настораживает, лучше это место покинуть», – советует эксперт.